Corona-bier

Wie niet in blakende gezondheid verkeert, zet zich beter schrap voor het coronavirus. Die wijsheid gold al in de medische betekenis, maar nu ook in de economische.

Met AB InBev kennen we sinds donderdag het grootste economische slachtoffer van het coronavirus in ons land. De brouwer van onder meer het Mexicaanse bier Corona - die om die reden liever van Covid-19 spreekt - werd op de aandelenmarkten 10 miljard euro minder waard in een dag tijd. Alleen al dit jaar kostte corona - het virus - de biergroep 155 miljoen euro aan brutobedrijfswinst.

Er zijn best wel wat gelijkenissen tussen de medische diagnose van het virus en de diagnose van de economische schade. Een eerste is dat aan het virus vooral oudere mensen lijken te sterven die ook al lijden aan andere ziektes. Voor bedrijven gaat hetzelfde op. AB InBev is al een tijdje niet meer in topvorm.

Het businessmodel van de brouwer bestond er jarenlang in te groeien via overnames, via de daaropvolgende schaalvoordelen de kosten te doen dalen en zo de winstmotor te doen draaien. Dat leverde dan weer geld op voor de volgende overname.

Motor sputtert

Het wordt eerst nog erger voor het beter kan worden.

De motor sputtert echter al een tijdje, wat in de supermarkt te merken is aan kortingen op premiumbieren die nooit in korting zouden mogen staan, zoals Tripel Karmeliet. De financieel directeur van de brouwer moest al vertrekken. Na de klap die het coronavirus de brouwer donderdag toebracht, is de vraag onvermijdelijk geworden of het einde van het tijdperk van CEO Carlos Brito bij het belangrijkste Belgische bedrijf is aangebroken.

Een tweede gelijkenis tussen de medische en de economische diagnose is dat dit nog niet voorbij is. AB InBev heeft op dit moment vooral de klap geïncasseerd op de belangrijke Chinese markt. Maar net daar is het ergste voorbij, terwijl het elders nog moet beginnen. Corona zit nu in Europa, in het Midden-Oosten en in de Verenigde Staten. Het virus verspreidt zich via patiënten die van zichzelf nog niet kunnen merken of ze ziek zijn. Het wordt eerst nog erger voor het beter kan worden.

De derde gelijkenis is de grote mate van onzekerheid. Er zijn te veel belangrijke dingen die we nog niet weten. Bij corona is dat de vraag of het virus net zoals griep zal uitdoven als de zomer aanbreekt. Veel wetenschappers hopen daarop, maar ervaringen in het warme Singapore maken het niet makkelijk om erg hoopvol te zijn over die hypothese. Een andere onzekerheid is de zoektocht naar een vaccin, die met man en macht bezig is.

Ook economisch is er die onzekerheid. We weten niet hoe paniekerig consumenten op de Europese of de Amerikaanse markt straks reageren - terecht of niet - zodra dit erger wordt. Evenmin kennen we de kleine finesses van de wereldwijde 'supply chain', waarbij vaak achteraf blijkt dat één cruciaal onderdeel van bijzonder veel auto's in één fabriek in Noord-Italië wordt gemaakt, of één cruciale grondstof voor medicijnen in één fabriek in China.