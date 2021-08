Corona-eiland Brussel

Tegenover de geneugten van een performant zorgsysteem mag ook de burgerplicht staan om die zorg niet onnodig te belasten. In de strijd tegen het coronavirus staat vooral Brussel daarbij voor een grote opdracht.

De federale regering en de deelstaten beslissen vrijdag op het Overlegcomité in welke mate na de zomer de coronamaatregelen verder kunnen worden gelost. Alles wijst erop dat die verdere stappen naar 'het rijk der vrijheid' niet overal aan hetzelfde tempo zullen worden gezet. In Brussel blijft het coronaslot op de deur zitten.

Het hoofdstedelijk gewest laat daarmee een knoert van een valse noot klinken in wat voor de rest al maanden een succesvolle vaccinatiecampagne is. In Vlaanderen is volgens de jongste cijfers van Sciensano 91 procent van de volwassenen gevaccineerd. In Brussel is dat slechts 63 procent.

De kloof tussen die twee cijfers is belangrijk. Het betekent dat de besmettingen in Vlaanderen kunnen toenemen zonder dat de ziekenhuizen meteen weer overbelast dreigen te worden. Corona wordt dan een virus waarmee we kunnen leven, zoals we dat met andere ziektes doen. In Brussel leven we nog niet in die wereld en blijft de druk op de zorg aanhouden. Het toont pijnlijk tot welke kostprijs maatschappelijk wantrouwen kan leiden.

Daarom wijst alles erop dat het Belgische coronabeleid vanaf vrijdag twee snelheden zal kennen. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wil sneller versoepelen in Vlaanderen en heeft daarvoor de harde cijfers aan zijn kant. In Brussel zegt minister-president Rudi Vervoort (PS) dat versoepelen niet mogelijk is en ook dat is terecht.

Brussel staat aan de vooravond van de tweede herfst op rij waarin het de coronapandemie veel slechter onder controle heeft dan elders in het land.

Brussel staat daarmee aan de vooravond van de tweede herfst op rij waarin het de coronapandemie veel slechter onder controle heeft dan elders in het land. Vorige zomer gebeurde dat door veel te laat in te grijpen bij het vermijden van een tweede golf, onder meer door een gebrek aan hyperlokale data die in Vlaanderen wel voorhanden waren. Vandaag lijkt het besef dat striktere lokale maatregelen nodig zijn gelukkig wel te bestaan.

Wat moet dan gebeuren? De eerste stap wordt vermijden dat het nog erger wordt, door versoepelingen uit te stellen en strenger te controleren. De echte opdracht bestaat daarna uit iets wat bij een wantrouwige minderheid van de bevolking bijzonder gevoelig ligt: vaccinaties. Toch moet het mogelijk zijn hierin de broodnodige vooruitgang te boeken.

Wellicht kan wat extra tijd in dezen helpen. Veel Brusselaars zullen met lede ogen aanzien hoe elders in België stilaan wel kan worden gefeest en gewerkt zoals vroeger. De kans bestaat ook dat sommigen deze zomer de prik hebben uitgesteld, omdat ze op vakantie waren en dat nu inhalen. En als het tot een worstcasescenario komt, waarin de Brusselse ziekenhuizen overbelast worden, is het enige voordeel van die situatie misschien dat ze sommigen de ogen opent.