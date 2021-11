Corona-lessen uit de 'Schnitzel-Panik'

Oostenrijk toont hoe het eerst erger wordt met de coronapandemie voor het beter wordt. De uitdaging van deze winter wordt om opnieuw in kleine stapjes strenger te worden, zodat we de grote stappen kunnen vermijden.

Schnitzel-Panik. Zo grappig het woord, zo ernstig de situatie waarin het dit weekend is ontstaan. De Oostenrijkse pers gebruikt de term om aan te duiden dat wie niet gevaccineerd is tegen het coronavirus vanaf maandag in een restaurant niet meer binnen mag. Alleen wie genezen is van covid of zich liet prikken kan nog zijn schnitzel bestellen. De rest moet thuis blijven en hem zelf bakken.

Oostenrijk is België niet. Een veel kleiner deel van de bevolking is er gevaccineerd dan bij ons. De parallel die wél te trekken valt, is de nervositeit over stijgende besmettingen, stijgende hospitalisaties en stijgende sterftecijfers, nog voor de tweede winter van het coronatijdperk goed en wel moet beginnen.

De grote vraag van de komende weken en maanden wordt daarom niet of het covid safe ticket te verregaand is, zoals privacy-verdedigers voor de rechtbank op dit moment proberen aan te tonen. De vraag zal worden wat er nodig wordt om een nieuwe golf onder controle te houden.

De pandemie mag dan beter beheerst worden dan een jaar eerder, maar in de zorgsector is een uitputtingsslag bezig. De noodkreet van het Universitair Ziekenhuis Gent om opnieuw de niet-coronagerelateerde zorg de aandacht te kunnen geven die ze verdient, is wat dat betreft een teken aan de wand.

Daarbij zijn er twee nucleaire opties denkbaar: een nieuwe lockdown of verplichte vaccinatie. Beide scenario’s zijn niet wenselijk, omdat de schade enorm is. In het eerste geval moet die schade economisch betaald worden, in het tweede geval ligt de prijs in dalend overheidsvertrouwen.

De uitdaging van deze winter zal er daarom in bestaan het virus buiten te houden, zonder dat een coronavermoeide bevolking foert zegt, zonder dat een moegestreden zorgsector alsnog bezwijkt en zonder dat een kwetsbaar economisch herstel – denk aan de eventsector - in de kiem wordt gesmoord. Sommige virus-wetenschappers zijn daar optimistisch over, anderen maken zich nog altijd grote zorgen.

In die zin is de vriendelijke oproep van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) om opnieuw voorzichtiger te worden een logische eerste stap. Er zijn andere denkbaar. Waarom kan de verplichte vaccinatie in de zorgsector niet sneller? Moet een bredere mondmaskerplicht – die uiteindelijk maar een kleine moeite is – niet terug keren? Moet de derde prik sneller en voor meer mensen?

Het dreigt een winter van grote ontevredenheid te worden. Wie zich liet vaccineren, ziet de deuren naar het rijk der vrijheid nog niet open gaan. Wie weigert zich te laten vaccineren, ziet de meerderheid van de samenleving en de overheid tegen zich gekeerd. Wie hoopte op eensgezindheid in plaats van polarisatie, ziet dat het de verkeerde kant uit gaat. En al wie hoopte dat de corona-ellende voorbij is, kan alleen maar vast stellen dat het nog niet zo is.

Als één iets goed zit aan het Oostenrijkse voorbeeld, is het dat de richting goed zit: meer vaccinaties zijn de enige weg uit deze ellende zijn. Alleen blijft het eleganter en ethischer die weg te bewandelen op basis van burgerzin dan door burgers de toegang tot het publieke leven te moeten ontzeggen.