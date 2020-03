Coronakakofonie

Dat de overheid heel geleidelijk de strijdplannen tegen corona strenger maakt nu er doden zijn gevallen, is normaal en logisch. Maar de politieke kakofonie is dat niet.

Met de eerste doden op Belgisch grondgebied is de uitbraak van het coronavirus ook in ons land in een nieuwe fase beland. Aan een beduidend sneller tempo dan de voorbije dagen valt daarmee het publieke leven in België stil. Evenementen met meer dan duizend mensen zijn afgelast. Universiteiten bereiden online lessen voor. In de luchthaven van Zaventem is een kwart van de vluchten geschrapt.

De kritiek dat de overheid het coronavirus dramatiseert is stilaan verstomd. Terwijl de voorbije dagen en weken te horen viel dat dit zoals een gewone griep wel overwaait en de federale regering aan paniekzaaierij deed, komt de kritiek nu alleen nog van de andere kant. Nu klinkt het dat dit niet ernstig genoeg wordt genomen. Dat de overheid te lang weifelt met verplichte quarantaines.

Dat de overheid geleidelijk haar strijdplannen tegen corona beetje bij beetje bijstuurt is perfect normaal. Dat het team niet op elkaar is ingespeeld, is dat niet.

Die kritiek is wat te makkelijk, om minstens twee redenen. De eerste is dat we van onze politici verwachten dat ze meerdere belangen tegelijk behartigen. Een nationale quarantaine zoals in Italië heeft een immense kost. Die factuur vormt geen doorslaggevend argument om drastische maatregelen te blokkeren, maar moet uiteindelijk wel worden betaald. Als deze gezondheidscrisis voorbij is, dreigen de kiezers die nu kwaad zijn over de trage reactie ook kwaad te zijn over de factuur. Van een overheid mag je verwachten dat ze doortastend optreedt en de gezondheid van de bevolking vooropstelt, maar ze moet wel alle aspecten van haar beslissing mee in overweging nemen. De betaalbaarheid is er daar een van.

De tweede reden waarom kritiek makkelijk is, is dat we in deze crisis nog altijd te weinig weten. Het is bijzonder moeilijk een strategie uit te stippelen die wekenlang de baan kan houden. Toch is het niet onmogelijk zware beslissingen te nemen in onzekere tijden, leren onder meer handboeken over militaire operaties. Enkele van de stelregels zijn dat je heel snel beslist over kleine stapjes, snel evalueert, snel bijstuurt en dus leert terwijl je de beslissing uitvoert. Een van de cruciale voorwaarden is dat het team op elkaar is ingespeeld.

Als op één punt de kritiek wel terecht is, is het dat laatste. Het team is niet op elkaar ingespeeld. Tijdens overleg in de Nationale Veiligheidsraad bleek dat Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) vindt dat premier Sophie Wilmès (MR) daadkracht mist. In Wallonië was bezoek aan rusthuizen woensdagochtend verboden, in Vlaanderen nog niet. De Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) vond woensdag dat de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) te laks is. Die laatste vond dat een federaal rampenplan nodig is. Zolang dat er niet is, is in elke provincie de gouverneur de crisismanager.