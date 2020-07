Er zijn redenen om te geloven dat de coronaklap op de arbeidsmarkt minder dramatisch wordt dan eerst was voorspeld.

De schade die de economische coronacrisis aanricht op de arbeidsmarkt in ons land is tot dusver niet reuzegroot. Het aantal bedrijven dat heeft beslist tot een herstructurering en collectieve ontslagen over te gaan is beperkt. In het tweede kwartaal ging het om 29 ondernemingen - waaronder Brussels Airlines, de cateraar Compass, Brantano, VCST en Samsonite - die samen zowat 3.600 jobs op de helling hebben gezet. Maar het jobverlies was in de periode april-juni, gezien over de jongste tien jaar, niet zo uitzonderlijk hoog.

Verschillende overheidsmaatregelen hebben de klap van de coronacrisis op de arbeidsmarkt voor een stuk verzacht: het soepele systeem van tijdelijke werkloosheid, de coronahinderpremie, de overbruggingskredieten van het bankenplan.

Het is niet uitgesloten dat de grote klap nog komt, in het najaar. Heel wat bedrijven kijken de kat uit de boom. Ze wachten af hoe hun omzet zich ontwikkelt en willen zien of de verkoop herstelt en hoe snel, voor ze beslissen over een herstructurering en tot afdankingen overgaan. Het is ook uitkijken naar wat gebeurt als bepaalde steunmaatregelen, die in principe tijdelijk zijn, worden stopgezet.

Het Federaal Planbureau zei vorige maand dat het verwacht dat in het najaar en tegen het einde van het jaar heel wat bedrijven failliet zullen gaan of ontslagrondes zullen aankondigen. Het ziet daardoor dit en volgend jaar zowat 110.000 banen sneuvelen. De Nationale Bank had het in mei over 180.000 werknemersjobs en 70.000 zelfstandigenjobs die door de coronacrisis zouden verdwijnen.

Maar eind juni heeft de Nationale Bank die doemvoorspelling al wat afgezwakt. Enquêtes bij ondernemers leren dat die de economische situatie vandaag minder somber inschatten dan tijdens de lockdown, in de donkerste dagen van de coronacrisis. In meerdere sectoren herstelt de omzet zich vlugger dan was verwacht. De economie lijkt door de coronaklap minder te zijn ontwricht dan gevreesd.

Als het meezit, krijgt het coronavirus de economie niet kapot, dankzij de weerbaarheid en de veerkracht van de overheid, de ondernemers en de werknemers.

In België lijkt de corona-epidemie min of meer bedwongen te zijn. Ook in onze buurlanden Nederland, Duitsland en Frankrijk is dat het geval. Samen vormen die de belangrijkste afzetmarkt voor de ondernemingen in ons land. De ondernemers hebben opnieuw meer vertrouwen, bleek onlangs uit de conjunctuurbarometer van de Nationale Bank.

Grote nieuwe uitbraken van het virus, een tweede golf en een tweede lockdown kunnen dat vertrouwen snel weer onderuit halen. We moeten de vingers dus gekruist houden.

Maar als het wat meezit, krijgt het coronavirus de economie niet kapot en veert die sneller op dan in de doemscenario’s was voorspeld. Dankzij de weerbaarheid en de veerkracht van de overheid, de ondernemers en de werknemers.