Terwijl de coronapandemie in grote delen van de wereld volop woedt, treedt overal een coronamoeheid op. Dat voedt de pandemie.

De coronapandemie is niet voorbij. De kaap van 18 miljoen geregistreerde besmettingen is wereldwijd gerond en de teller blijft oplopen. In Latijns-Amerika is de piek van de besmettingen niet in zicht. In de VS laat het virus zich evenmin temmen. In Azië steekt een nieuwe golf op. Net als in Australië, waar de coronamaatregelen drastisch aangescherpt zijn en zeker gelden tot midden september.

Ook Europa heeft af te rekenen met opflakkeringen. België ontsnapt evenmin. Die opstoten op het oude continent zijn voorlopig beperkt en worden lokaal aangepakt. Een treffend voorbeeld is de aanpak in de provincie Antwerpen waar strengere maatregelen van kracht zijn.

De opflakkering in volle zomertijd maakt reizen hachelijker. Reizigers worden verrast als de kleurcode verandert van de regio waar ze verblijven. Dat heeft vervelende gevolgen bij thuiskomst.

De versoepeling bleek te snel en te ruim te zijn. De herwonnen vrijheid werd met volle teugen genomen.

Viroloog Steven Van Gucht legde maandag de vinger op de wonde: we lijden aan coronamoeheid. De eerste strenge maatregelen werden gevolgd omdat de angst en de onzekerheid zo groot waren dat draconische ingrepen in het persoonlijke leven werden aanvaard.

Het is ook daar niet fout gelopen, het ging mis bij de versoepeling. Die bleek te snel en te ruim te zijn. De herwonnen vrijheid werd met volle teugen genomen. Voeg daarbij een slecht georganiseerde opvolging van de epidemie, het gebrek aan lokale inzichten over het uitbreken van broeihaarden en de aarzelende houding om snel de maatregelen terug te draaien en de nieuwe opstoot was een feit.

Geen zekerheid

Een nieuwe verscherping van de coronamaatregelen bleek onvermijdelijk. Of dat effect heeft, moet nog blijken. De opgaande curve kan pas vanaf volgende week afvlakken. Het laatste deel van augustus is daarom cruciaal.

De grote onbekendheid van dit virus maakt dat er een waaier van antwoorden wordt opgeworpen, maar geen enkele maatregel biedt enige zekerheid. Bovendien zit in de maatregelen een reeks contradicties, die het voor burgers nog moeilijker maken om het beleid te lezen.

De opflakkering van de pandemie leert dat elk perspectief snel onder druk kan komen te staan.

Toch is er in België geen grote weerstand tegen de ingrepen, in tegenstelling tot in Duitsland. In de hoofdstad Berlijn kwamen afgelopen weekend duizenden mensen op straat om te betogen tegen de beperkende maatregelen. Het verplicht dragen van een mondmasker schendt een fundamenteel grondrecht, klonk het daar.

Sinds het begin van de crisis is om perspectief gevraagd. Perspectief voor de economie, ja, maar ook perspectief voor het sociale leven. De opflakkering van de pandemie leert dat elk perspectief snel onder druk kan komen te staan.