België heeft een tijdelijke coronanoodwet nodig. Zolang die er niet is, dreigt een hellend vlak waarop burgerrechten uitgehold en onduidelijk worden en willekeur dreigt.

Kan de politie in naam van het coronabeleid thuis bij u binnenkomen, ook als u daartoe geen toestemming geeft en een rechter geen huiszoekingsbevel heeft afgeleverd? Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zei deze week van wel. Eerder stelde de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) dat de politie op basis van wetgeving over openbare gezondheid de woonst kan betreden.

Die uitspraken zijn problematisch. Nog niet eens wegens de onduidelijkheid die errond hangt. Maar vooral om de bijna-argeloosheid waarmee grondrechten worden ingesnoerd, zoals de privacy in de eigen woning.

Dit is niet de eerste keer. In de eerste golf van de coronapandemie verbood de federale regering-Wilmès naar een tweede verblijf aan zee te reizen. Het was verboden in de publieke ruimte alleen op een bankje te zitten. Ook toen viel de politie bij mensen binnen, op basis van een wet die ontstond na de aanslagen in Brussel en Zaventem.

Uiteraard is de strijd tegen de coronapandemie ernstig. En uiteraard is het belangrijk dat de regels worden nageleefd. Maar burgerrechten zijn dat ook. Er is een reden waarom ze in de grondwet zijn ingeschreven: ze maken het samenleven mogelijk en beschermen burgers tegen een te voortvarende overheid. Dat laatste is niet denkbeeldig. In Willebroek voerde de burgemeester vorige maand een avondklok in na overlast.

Daarom had de Raad van State gelijk toen hij deze week het verbod op erediensten van tafel veegde. Hij merkte terecht op dat godsdienstvrijheid in ons land niet toevallig van oudsher een prominente plaats in de grondwet inneemt. Omdat de overheid uitzonderingen op de coronabeperkingen toestond voor huwelijken en begrafenissen, heeft ze nagelaten rekening te houden met wat in die erkende erediensten - in al hun vrijheid - als belangrijke plechtigheden worden beschouwd.

Argument

Deze discussie doet ertoe. Ze is principieel belangrijk. Het argument dat de pandemie iedereen heeft verrast, is negen maanden na het begin ervan niet meer van tel. En wellicht duurt deze pandemie veel langer dan we willen. De daling van de besmettingen valt stil, wat betekent dat de beperkingen van de burgerrechten niet over enkele weken zullen verdwijnen.

Daarom moet de Kamer een coronanoodwet goedkeuren. Daarin kan dan worden bepaald wat in de strijd tegen de pandemie nodig is: beperkingen van sociale contacten in de privésfeer, het verbieden van grote delen van het verenigingsleven, het verbod op bepaalde economische activiteiten zoals een café uitbaten, of het verbod om in je eigendom naar believen mensen uit te nodigen. Daarin kan dan ook staan in welke mate de politie uitzonderlijk de woonst kan betreden en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn.