Het extra coronasparen van de Belgen de voorbije maanden kan de brandstof zijn om de economie te doen opveren.

De Belg is traditioneel een nijvere spaarder. Hij moet wel. Hij moet in een spaarpotje voorzien voor zijn oude dag, want het wettelijk pensioen is in dit land in het algemeen niet riant. De coronacrisis heeft die spaarijver aangescherpt. De voorbije jaarhelft dikten de tegoeden op de spaarrekeningen met meer dan 10 miljard euro aan.

Noodgedwongen voor een stuk. Door de wekenlange lockdown, omdat we in 'ons kot' moesten blijven en door de sluiting van winkels, cafés, restaurants en theaterzalen, waren er minder mogelijkheden geld uit te geven. Terwijl de inkomens van de meeste Belgen, ook dankzij de steunmaatregelen van de overheid, toch behoorlijk op peil bleven.

Bovendien worden we door de overheid getrakteerd op cheques allerhande - horecacheques, gratis treinkaarten, feestcheques - die we niet echt nodig hebben, maar graag aanvaarden. Want dan kunnen we onze eigen centen in onze portemonnee laten zitten.

Het overtollige geld vond zijn weg naar de spaarrekeningen. Intussen hebben we een deel van onze vrijheid teruggekregen, maar naar grote muziekfestivals afzakken of verre buitenlandse reizen maken, zit er nog niet in. Dat geld blijft op zak.

Daarbovenop ent zich een ander fenomeen: het angstsparen. De onzekerheid over wat de economische toekomt brengt - zal ik volgende maand nog een job en een behoorlijk inkomen hebben? - zet de gezinnen ertoe aan een spaarbuffer aan te leggen. Dat bleek duidelijk uit de jongste consumentenenquête van de Nationale Bank in juni: de Belg heeft geen goed oog in de werkgelegenheidsvooruitzichten en spaart als gek.

Sleutel

Dat is geen louter Belgisch verschijnsel. Ook in Nederland kwam er in de periode april-mei een smak geld bij op de spaarrekeningen.

Sparen heet een deugd te zijn. Maar als er te veel wordt gespaard, zet dat een rem op de economische groei. Gezinsbestedingen zijn een belangrijke motor daarvan. Als we het geld niet laten rollen, creëren we een economische malaise. Dat is de slechte kant van die medaille.

Het komt erop aan de Belgen zover te krijgen dat ze dat opgepotte geld weer beginnen uit te geven.

Maar er zit ook een goede kant aan. De koopkracht van de gezinnen is in de coronacrisis grotendeels gevrijwaard gebleven. Het vele geld op de spaarrekeningen kan de brandstof zijn voor een krachtig economisch herstel. Sparen is uitgestelde consumptie. Het komt erop aan de Belgen zover te krijgen dat ze dat geld weer beginnen uit te geven.

Vertrouwen is de sleutel. Vertrouwen dat de pandemie in ons land bezworen is. Vertrouwen dat er geen tweede lockdown komt. Vertrouwen in de veerkracht van mensen en bedrijven om snel weer uit het dal te klimmen.

Vertrouwen ook in de beleidsmakers, in dat ze verstandig handelen en onze economie zonder grote blutsen uit deze crisis loodsen. Dit is een periode waarin politici kunnen tonen dat ze een meerwaarde hebben en geen minwaarde.