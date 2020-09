Wie de versoepeling van de coronamaatregelen met een koel hoofd en een warm hart bekijkt, ziet dat ze steek houden. Alleen had veel helderder het grote plaatje er bij gemoeten over hoé we met het virus moeten leren leven.

Op sociale media en elders brak gisteren een storm van emotionele kritiek, colère en ongeloof los, toen premier Sophie Wilmès aankondigde dat enkele coronaregels worden versoepeld. En het is inderdaad bizar dat de teugels worden gevierd terwijl een nieuwe besmettingsgolf aan kracht wint en elders in Europa Britse pubs vroeger dicht moeten, wijken in Madrid weer in lockdown gaan en Amterdam 's nachts bossen afsluit.

In die coronastorm van kritiek werd België afgeschilderd als een land met een compleet gefaalde overheid, een surrealistishe plek waar de strijd wordt gemilderd wanneer de vijand binnenvalt, of een 'laisser faire, laisser passer'-samenleving waar iedereen maar moet zijn handen wassen en daarna zijn plan trekken.

Die kritiek is verkeerd. Er is er nuchter bekeken iets te zeggen voor de aanpak van de regering-Wilmès. Een belangrijke reden ligt in de correcte analyse van de cijfers. Ja, de besmettingen stijgen razendsnel naar het groeitempo van april, maar ze treffen vooral jongere mensen die er minder last van hebben en beduidend minder de ouderen voor wie het virus vaak wél dodelijk is. In die zin lijkt het meer op een griep dan het zes maanden geleden deed.

Een veel belangrijkere barometer – de ziekenhuisopnames – ligt nog altijd twaalf keer lager dan in april. In de sterftecijfers is de impact van het virus op dit moment nauwelijks waarneembaar.

Tegen die achtergrond is het de juiste beslissing om te schakelen van crisismanagement naar risicobeheer. In het eerste geval is het alle hens aan dek om een ramp te voorkomen. In het tweede geval moet het leven weer op gang kunnen komen, zij het met voldoende alarmsystemen en noodplannen voor als het virus heropflakkert. We hebben qua concept gelijkaardige noodplannen bij overstromingen of bij smogalarm.

Wat eveneens tijd werd, is dat enkele maatregelen die onnodig streng waren nu worden bijgestuurd. Geen enkel ander land heeft de ‘bubbel van vijf’ en het systeem is bovendien moeilijk werk- en controleerbaar. Gelijkaardige kritiek gaat op voor een te algemene mondmaskerplicht die niet meer wordt nageleefd omdat te veel mensen er het nut niet van inzien. Hier speelt het argument van de pragmatiek: beter scherper gerichte maatregelen die ook nageleefd worden dan algemenere die oncontroleerbaar zijn en aan de laars worden gelapt. Net zoals de verlaging van een belastingtarief tot hogere inkomsten kan leiden omdat niemand ze daarna nog ontwijkt, kan ook een scherper coronabeleid gezondheidswinst opleveren.

Als er één punt van kritiek op de premier is, dan is het iets anders: dat opnieuw de communicatie beter kon. Dit was het moment om het grote plaatje van het risicobeheer te schetsen. Wat zijn de niveaus waarop het alarm zal afgaan? Wie mag dan nog naar school, welke evenementen worden geannuleerd en hoe krap moeten sociale contacten worden beperkt? En wat is het perspectief na dat alarm: welke niveaus van ziekenhuisopnames zijn aanvaardbaar om nadien het leven weer te hervatten? Dat had, in alle helderheid en simpele kleurencodes, de boodschap moeten zijn.