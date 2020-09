Coronataks

Er is een simpele waarheid die nog te weinig lijkt door te dringen in de Wetstraat: corona is geen goede aanleiding voor nieuwe taksen, maar doet evenmin de oude financiële problemen verdwijnen.

Wie zal de coronacrisis betalen? Bij het begin van de pandemie werd de vraag niet gesteld, maar nu komt ze in de Wetstraat almaar prominenter in beeld. Marc Leemans, voorzitter van de christelijke vakbond, pleitte woensdag voor coronabelastingen, al mogen ze voor hem ook anders worden genoemd. Vier Gentse economen stellen dan weer dat besparingen of nieuwe belastingen niet nodig zijn om de coronafactuur te betalen.

De vier hebben een punt, al zijn er een paar belangrijke voorwaarden en contouren. De rente op overheidsleningen moet bijvoorbeeld lager blijven dan de groei, zodat de overheidsschuld trager aandikt dan de jaarlijkse welvaart. Op dit moment is dat zo, maar dat kan uiteraard altijd veranderen.

Cruciaal is ook dat we spreken over eenmalige uitgaven, zoals het coronabudget voor tijdelijke werkloosheid. De opslag die de hele zorgsector - terecht - kreeg van de federale regering wordt ieder jaar opnieuw betaald en zal wel moeten worden betaald via inkomsten of besparingen elders. Maar zolang corona-uitgaven eenmalig zijn, kunnen ze via leningen tegen extreem lage rente zonder veel kosten over enkele decennia gespreid worden.

De coronacrisis heeft ons in een waanzinnige wereld gebracht, waarbij voor één keer geldt dat de coronaschuld die er vanzelf kwam - of in grote consensus werd aangegaan door de regering-Wilmès - de komende jaren vanzelf kan verdwijnen. Ondanks de pandemie kunnen we daarom in de zoektocht naar gezonde overheidsfinanciën in België terugkeren naar de wereld die we kenden.

Het problematische is dat sommigen die 'wereld die we kenden' verwarren met een utopia waarin plots al het geld gratis is. Het problematische is ook dat een groot deel van de Wetstraat al een tijdje in die utopie lijkt te leven.

In de campagne voor de verkiezingen van mei 2019 deed geen enkele politieke partij voorstellen die het gat in de begroting kleiner maken of de schuld onder 100 procent van het bruto binnenlands product duwen. Toen PS-voorzitter Paul Magnette vorig jaar een Vivaldi-coalitie in de steigers zette, had hij geen budgettaire tabel met daarin een plan om ook inkomsten te verwerven. En toen deze zomer Magnette en N-VA-voorzitter Bart De Wever een begin van formatieakkoord sloten, ging het opnieuw over miljarden aan extra uitgaven en niet over hoe België financieel minder kwetsbaar kan worden.

De coronaschulden kunnen verdampen, maar die voor de vergrijzing en het klimaat niet.

Dat de coronaschulden vanzelf verdampen, is met andere woorden geen vrijgeleide om nog meer geld uit te geven. De coronaschulden kunnen verdampen, maar die voor de vergrijzing en het klimaat niet.

Het is evenmin een vrijgeleide om in de volgende regering zomaar wat te doen. Want een van de voorwaarden blijft dat onze welvaart sneller stijgt dan de coronaschulden. Sommigen twijfelen aan het 'dogma' van economische groei. De corona-uitgaven tonen dat die groei een noodzaak is.