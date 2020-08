Coronavlees

Een van de constanten in de coronapandemie is dat broeihaarden in de vleesverwerkende industrie opduiken. Nu ook in Westrozebeke.

Bij Westvlees in Westrozebeke moeten 225 medewerkers in quarantaine omdat een besmetting met het coronavirus is vastgesteld bij 16 werknemers. Westvlees is de zoveelste vleesverwerker die te maken krijgt met een lokale uitbraak. Wereldwijd blijkt die industrie bijzonder coronagevoelig.

De grootste besmettingshaarden bij de vleesverwerkers werden tot nu opgetekend in Duitsland en de Verenigd Staten. Dat had in die twee landen alles te maken met de vaak barre werkomstandigheden. In Duitsland gaat het om zeer goedkope werkkrachten uit de voormalige Oostbloklanden, die nog eens ondergebracht zijn in vaak mensonwaardige omstandigheden. In de VS gaat het vaak om Latino's, al dan niet legaal, die ook in moeilijke omstandigheden moeten werken.

Ook andere landen ontsnapten niet aan lokale uitbraken. In Oostenrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk moesten al vleesfabrieken gesloten worden door lokale broeihaarden.

Misschien brengen de corona-uitbraken in de vleesbedrijven wel een nuttige discussie op gang over de vleesverwerking en -consumptie.

Slechte werkomstandigheden zijn zeker een van de oorzaken van de lokale opstoten van het virus. Dat zie je ook bij seizoensarbeiders in de groente- en fruitsector, of nog arbeiders in sweatshops waar goedkope kledij gemaakt wordt. Naast slechte werkomstandigheden spelen een slechte behuizing en een gebrek aan hygiëne een rol.

De coronapandemie brengt op die manier nauwkeurig in kaart waar de arbeidsomstandigheden niet optimaal zijn. Op dezelfde manier brengt ze de volksbuurten in beeld waar de leefomstandigheden door een enge behuizing en de grote bevolkingsdichtheid moeilijk zijn.

Weinig uitgeven

Maar het blijft opvallend hoe zwaar de vleesindustrie getroffen wordt. Wellicht spelen andere omgevingsfactoren mee. Koele ruimtes zijn blijkbaar een goede omgeving voor het virus. Op zich is dat niet verwonderlijk: alle coronavirussen houden van kilte, vandaar de griepepidemieën in de winter. Opvallend is dat dit virus zich niet door de hitte laat wegdrummen.

Omdat de kennis over dit specifieke virus nog altijd erg beperkt blijft, zijn er maar weinig uitwegen. En dan valt men terug op de gebruikelijke en gekende oplossingen. Dat is onvermijdelijk het beperken van sociale contacten. De gedwongen contacten, in moeilijke werkomstandigheden, leren dat een uitbraak om de hoek loert als dat onmogelijk is.

De pandemie is bijzonder hardnekkig. Wereldwijd valt door Covid-19 om de 15 seconden een dode. Dat betekent dat de pandemie nog altijd aan kracht wint. Omzichtigheid blijft dus de boodschap.