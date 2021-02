Winst is de vergoeding voor risico. In een wereld waarin al genoeg mensen kwaad zijn, en op een moment waarop de farmabedrijven rapporteren over wat ze aan de coronavaccins verdienen, kan het geen kwaad aan die definitie te herinneren.

Het droeve lot van farmabedrijven is dat ze als helden de hemel in geprezen worden als ze nieuwe geneesmiddelen ontdekken, maar verguisd worden zodra ze winst op die medicijnen boeken. Toen de Vlamingen in 2005 'de grootste Belg' mochten kiezen, was de hoogste ondernemer in het lijstje telkens dezelfde: Paul Janssen, de oprichter van Janssen Pharmaceutica en de ontdekker van motilium en immodium. Hij stond in de top drie, samen met Pater Damiaan en Eddy Merckx.

Zo groot de consensus rond Paul Janssen, zo groot was de colère in 2019 over het peperdure medicijn - 1,9 miljoen euro per dosis - dat nodig was om 'baby Pia' te redden. Via een sms-actie werd het geld in geen tijd ingezameld. Maar in dit geval kreeg het farmabedrijf in het verhaal wel de rol van de slechterik.

Wat wordt het in 2021 voor de farmabedrijven? Ze staan op het punt de moeilijke overgang van heldenstatus naar persona non grata te maken. Vorig jaar werden ze bejubeld voor de ongeziene snelheid waarmee ze een vaccin ontwikkelden. Nadien kwam de reality check over kinderziektes in de productie. Nu zijn we in de fase van de winstcijfers aanbeland.

Pfizer maakte dinsdag bekend dat het dit jaar verwacht 15 miljard dollar inkomsten te halen uit zijn coronavaccin. Op die omzet denkt het een winstmarge te boeken van net geen 30 procent.

Maakt dat van Pfizer nog altijd de held van het coronaverhaal? Of de slechterik? Los van de emotie doet de vraag ertoe. Deze pandemie zet veel dingen op scherp. Een ervan is de rol van de farmawereld in onze gezondheidszorg. Daarom de vraag: is die 4,5 miljard dollar coronawinst te veel of te weinig?

De belangrijkste bril om de cijfers te bekijken is door de bril van het risico. Farmabedrijven maken kosten voor onderzoek, waarvan ze niet weten of het zal lukken of niet. In de coronacrisis kreeg die uitdaging een variant: of het snel genoeg zou lukken. Het kan geen kwaad eraan te herinneren dat er 260 kandidaat-vaccins waren. Niet al die onderzoeken zullen geld opleveren.

Hoeveel hadden we een half jaar geleden overgehad voor een vaccin dat ons binnen het jaar ons normale leven teruggaf?

Een deel van dat onderzoeksgeld komt van de overheid, wat het beeld vertroebelt. Maar een deel komt ook van de bedrijven zelf. Tegenover de bijna 30 procent winstmarge op het coronavaccin moeten ook de verliezen worden geplaatst van onderzoek dat nooit een bestemming bereikte.

Een andere bril om dit te bekijken is die van een half jaar geleden. Hoeveel hadden we dan overgehad voor een vaccin dat ons binnen het jaar ons normale leven teruggaf? In die context vallen de vaccinkosten mee. Aan een kostprijs van 12 euro per vaccin zijn ze maar een fractie van het gat van 50 miljard euro dat in de Belgische overheidsfinanciën wordt geslagen. En ze zijn de oplossing die verhindert dat nog eens zo'n gat volgt in 2021.