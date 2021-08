Coucke is morele verliezer

Serie-investeerder Marc Coucke is de morele verliezer in de uitspraak van het arbitragepanel over de betwiste verkoop van Omega Pharma.

‘Als de twee partijen in een geding ontevreden zijn over de uitspraak, betekent dat meestal dat die goed en evenwichtig is’, is een wijsheid van een ervaren rechtsgeleerde. In de arbitragezaak tegen Marc Coucke en het investeringsfonds Waterland over de verkoop van Omega Pharma, haalt de Amerikaanse farmagroep Perrigo zijn slag niet helemaal thuis. Het arbitragepanel kent hem een schadevergoeding van 266 miljoen euro. Dat is amper 15 procent van het bedrag dat Perrigo claimde.

Toch kan de farmagroep zich tot overwinnaar uitroepen, omdat het arbitragepanel hem voor een deel volgt in zijn stelling dat hij bij de overname van Omega Pharma misleid is door de verkopende aandeelhouders, Marc Coucke en Waterland. Het beursgenoteerde Perrigo, zelf opgejaagd door misnoegde beleggers omwille van de te dure overname van Omega Pharma, zal niet nalaten dat in de verf te zetten.

Marc Coucke en Waterland gaan uiteraard niet akkoord met het oordeel dat er misleiding is geweest. Maar ze zullen wel een zucht van opluchting slaken omdat de schadevergoeding die ze moeten betalen een heel stuk lager ligt dan het bedrag dat Perrigo eiste. Ze ontsnappen dus aan erger.

De schadevergoeding die ze nu verschuldigd zijn, vertegenwoordigt slechts 7 procent op de overnamesom die Perrigo in 2015 voor Omega Pharma neertelde. Een niet ongewoon hoge korting, zeg maar. Het grootste deel van de schadevergoeding wordt bovendien gedekt door een pot geld die Coucke en Waterland opzij hadden gezet – een courante praktijk - voor eventuele correcties op de overnameprijs.

Minder prettig voor Marc Coucke; én voor Waterland, is de morele blaam die zij oplopen. Het arbitragepanel stelt immers dat zij bij de verkoop van Omega Pharma het spel niet eerlijk hebben gespeeld.

Het blijft niettemin een fors bedrag, 266 miljoen euro. Met rente en kosten erbij loopt de som zelfs op tot 300 à 350 miljoen euro. Het is geld dat Marc Coucke en Waterland nu niet kunnen gebruiken voor nieuwe investeringen. De financiële slagkracht van Coucke als enthousiaste investeerder in tal van nieuwe projecten wordt hierdoor een stukje kleiner. Maar het ziet er niet naar uit dat hij sommige participaties zal moeten verkopen.

Minder prettig voor Marc Coucke; én voor Waterland, is de morele blaam die zij oplopen. Het arbitragepanel stelt immers dat zij bij de verkoop van Omega Pharma het spel niet eerlijk hebben gespeeld en Perrigo op een aantal punten hebbrn misleid. Door opsmukwerk hebben ze de financiële gang van zaken bij Omega Pharma bijgekleurd. Of dat op grote schaal gebeurde, en te kwader trouw, is niet duidelijk. De beschikking van het arbitragepanel is vertrouwelijk.

Daar heeft vooral Marc Coucke nu baat bij. Hij mag tevreden zijn dat Perrigo instemde met een arbitrageprocedure voor dit commerciële geschil en de zaak niet aanhangig maakte voor de burgerlijke rechtbank en geen strafklacht indiende wegens fraude. Wat hij volgens de arbiters precies mispeuterd heeft, is (voorlopig?) niet bekend. Daardoor is zijn reputatie niet al te zeer beschadigd, en kan hij deze bladzijde nu gauw omslaan.