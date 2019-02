Hoewel er in essentie niets is veranderd, is met creatief cijferen de weg vrijgemaakt voor een nieuw centraal loonakkoord.

De patstelling tussen de werkgevers en de vakbonden in de onderhandelingen over een nieuwe loonakkoord voor de particuliere sector kan worden doorbroken. Uit nieuwe berekeningen blijkt als bij wonder dat er boven op de automatische indexering ruimte is voor 1,1 procent opslag in de plaats van slechts 0,8 procent. Die 1,1 procent is precies wat de vakbonden naar voren hadden geschoven als het absolute minimum dat ze wilden binnenhalen.

Vanwaar die doorbraak? De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, die de marge heeft berekend, is nog eens aan het cijferen geslagen en gaat nu uit van een lager dan verwachte inflatie. Dat geeft meer ruimte voor een reële verhoging van de lonen, zonder dat de totale loonontwikkeling uit de pas loopt tegenover die in onze buurlanden.

Veelgebruikte truc

Even draaien aan de knoppen en een akkoord dat bonden en werkgevers als een overwinning kunnen claimen, ligt binnen bereik.

De inflatie precies voorspellen is een heikele onderneming. Maar een beetje sleutelen aan de uitgangshypothesen is een geweldige manier om het eindresultaat van het gecijfer in de gewenste richting te sturen. Die truc wordt in België wel vaker gebruikt.

Als de regering zich geconfronteerd ziet met een groot verwacht begrotingstekort, volstaat het enkele uitgangshypothesen aan te passen, bijvoorbeeld over de economische groei of de rente, om enkele honderden miljoenen van het verwachte tekort weg te toveren.

Hocus pocus. En als dankzij die creatieve rekenkunde een loonakkoord voor 2019 en 2020 in het bereik ligt, wie wil daar dan moeilijk over doen?

Maandag hervatten de werkgevers en de vakbonden hun overleg. Het is afwachten of de baan nu vrij is voor een akkoord. Kunnen de werkgevers zich neerleggen bij een hogere reële opslag? Het geld daarvoor komt uit hun zakken.

Fundamenteel

Als de inflatie en de automatische indexering hoger uitvallen dan nu voorspeld, zullen de loonkosten sterker stijgen en betalen zij de rekening. Daartegenover staat ze bij een akkoord kunnen zeggen dat de loonwet overeind blijft - al was daarvoor een soepele interpretatie nodig. Voor hen is dat een fundamentele kwestie. En als zou blijken dat de loonontwikkeling in België ontspoort, kan ze later wel weer worden bijgestuurd, dankzij diezelfde loonwet.

Kunnen de werkgevers zich neerleggen bij een hogere reële opslag? Het geld daarvoor komt uit hun zakken.

Hoe zullen de vakbonden reageren? Als ze 1,1 procent loonopslag binnenhalen, kunnen ze dat claimen als een overwinning op de werkgevers. Want dat was de aanleiding voor de nationale staking op 13 februari. Een symbolische overwinning weliswaar, want die 0,3 procent extra opslag over twee jaar levert de werknemers niet meteen een geweldige koopkrachtverbetering op. Een extra kruimel, meer is het niet.