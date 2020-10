Crisis? Welke crisis?

De overheid onthoudt zich best van maatregelen die het vuur op de oververhitte huizenmarkt opstoken.

De coronaklap heeft de economie in ons land in een diepe recessie geduwd, maar de prijzen van vastgoed stomen door. Het is bizar, maar het lijkt dat de coronacrisis de vastgoedmarkt een extra zetje heeft gegeven. Dat scholieren afstandonderwijs volgen en dat werknemers gevraagd wordt in de mate van het mogelijke te telewerken heeft bij gezinnen een rush op ruimere woningen en appartementen, als het even kan met tuin of terras, op gang gebracht.

De poging van de Vlaamse regering de vastgoedprijzen omlaag te brengen door de fiscale woonbonus met ingang van 2020 af te schaffen is een slag in het water geworden. Net als de demarche van de Nationale Bank om de vastgoedmarkt af te koelen door de banken te vragen minder soepel woonkredieten toe te kennen aan kandidaat-kopers.

Er spelen sterkere krachten die de prijzen van huizen en appartementen omhoogduwen. Een heel belangrijke factor is het goedkopegeldbeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Dat maakt vastgoedbeleggingen aantrekkelijker omdat sparen niets meer opbrengt, en leidt ertoe dat lenen spotgoedkoop is.

Onze overheid werkt de hausse ook in de hand. De regering-De Croo heeft plannen voor een extra taks op financiële vermogens, van het belasten van de werkelijke huurinkomsten spreekt ze (voorlopig?) niet. Dat zal beleggers nog meer naar opbrengstvastgoed duwen en de prijzen ervan opjagen. De geplande verlaging van de btw voor afbraak en wederopbouw van woningen zal vermoedelijk niet meteen een prijsverlagend effect hebben. Het is bekend dat btw-verlagingen gewoonlijk niet bij de kopers, maar in de zakken van de verkopers - in dit geval de aannemers en de vastgoedontwikkelaars - terechtkomen.

De aanhoudende vastgoedboom is geen probleem zolang de carrousel blijft draaien. Maar als hij stilvalt, wordt het een ander verhaal.

Onder meer de bank Belfius en de notarissen gaan ervan uit dat de hausse niet blijft duren en dat er een lichte afkoeling komt, omdat de gezinsinkomens door de coronacrisis krimpen. Maar wie voorspelde dat de vastgoedprijzen zouden dalen, had het de voorbije jaren telkens mis. De baksteen zit heel stevig in de maag van de Belgen.

Een eigen huis of appartement wordt voor veel jongeren stilaan een onbereikbare droom? De prijzenhausse, die wijst op een aanhoudend sterke vraag, duidt op het tegendeel. Bijzonder goedkope woonkredieten en financiële hulp van de ouders maken het onbereikbare in veel gevallen bereikbaar.

Is de aanhoudende vastgoedboom dan geen groot probleem? Zolang de carrousel blijft draaien niet, maar het wordt een ander verhaal als hij stilvalt. Als de coronacrisis uiteindelijk toch banen doet sneuvelen en wie zijn job verliest de afbetaling van zijn woonkrediet niet meer kan nakomen, kan een negatieve spiraal op gang komen die de hele vastgoedsector en de banken treft. Een spiraal die de economie een extra opdoffer kan bezorgen en een gevaar vormt voor de stabiliteit van het financieel systeem.