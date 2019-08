Oplichting met cryptomunten is big business. Ondanks waarschuwingen van de financieel toezichthouders laten enkele beleggers zich nog vangen.

De Belgische financieel toezichthouder FSMA waarschuwde woensdag voor frauduleuze websites die beleggingen in cryptomunten aanprijzen. Nog maar eens. De waakhond heeft vorig jaar twee keer nadrukkelijk en uitgebreid de beleggers gewezen op de risico’s die ze lopen als ze op zulke aanbiedingen ingaan. Al in 2017, toen cryptomunten als de bitcoin een speculatieve hype werden, waarschuwde de FSMA dat dit een speeltuin was voor oplichters, dat de beleggers op geen enkele manier beschermd waren en dat de kans reëel was dat ze een groot deel van hun inleg, of alles, zouden verliezen.

De financieel toezichthouder zet de websites waarop de oplichters opereren op een zwarte lijst. Er staan er al 121 op. De websites laten blokkeren is lastig. Ze worden vanuit het buitenland gerund. Wel wordt geprobeerd de reclame in te dammen die deze cryptosites verspreiden via sociale netwerken als Facebook, gebruikmakend van valse getuigenissen van bekende Belgen. Maar ook dat is niet simpel. Het is bovendien dweilen met de kraan open. Want de oplichters zetten in een wip een nieuwe website op, onder een andere naam.

Gemakkelijke slachtoffers

Omdat ze via het internet opereren en populaire sociale netwerken gebruiken, kunnen ze interesse wekken voor hun op het eerste gezicht aantrekkelijke beleggingsaanbiedingen bij mensen die weinig financieel geletterd zijn. Het zijn gemakkelijke slachtoffers. Cryptofraude is big business.

Veel meer dan waarschuwen kan de FSMA niet. Misschien moet ze die boodschap luider laten klinken. Maar hoe ver moet ze daarin gaan? Ruimte kopen in de reclameblokken op radio- en tv-stations? Met een megafoonwagen toeren door de wijken van alle steden en gemeenten van het land?

Zelfs dan zullen er beleggers zijn die al die waarschuwingen in de wind slaan en die, onweerstaanbaar aangetrokken door de lokroep van de hoge rendementen die hen worden voorgespiegeld, vlotjes in de val trappen die de oplichters voor hen gespannen hebben.

Wanhopig

De hebzucht van de mensen is het voornaamste instrument van de oplichters. Ze moeten enkel leren ze te bespelen.

De hebzucht van de mensen is het belangrijkste instrument van de zwendelaars. Ze moeten enkel leren ze te bespelen. En het wordt hen gemakkelijk gemaakt. In het huidige klimaat van lage en zelfs negatieve rentes zijn sommige beleggers bijna wanhopig op zoek naar manieren om een tikje meer rendement te kunnen halen.

De financieel toezichthouder moet de beleggers waarschuwen voor de risico’s en gevaren van sommige beleggingsproducten. Maar op een bepaald punt eindigt de verantwoordelijkheid van de toezichthouder en begint die van de individuele belegger. Wie zich ondanks alle waarschuwingen toch aan dit soort beleggingsavonturen waagt en er vervolgens zijn broek aan scheurt, moet niet bij de toezichthouder komen klagen.