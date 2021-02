In zijn radicaliteit stoot het succesrecept van Jeff Bezos, de oprichter van Amazon, op lastige grenzen, maar de drie fundamenten waarop hij het uitbouwde - klant centraal, lange termijn en vernieuwing - zijn de juiste.

Een van de geruststellende gedachten in de ongelijkheidsdiscussie is nog altijd dat sommige superrijken hun fortuin niet erfden, maar zelf maakten. Jeff Bezos, die aankondigde dat hij stopt als CEO van Amazon, is daar het spectaculairste voorbeeld van. In 25 jaar bouwde hij een bedrijf uit dat de wereld veranderde en van hem de rijkste man op de planeet maakte. De logische vraag is welke lessen te trekken zijn uit zijn succes.

De belangrijkste en meest misbegrepen les van Amazon is wellicht dat de klant centraal moet staan.

De belangrijkste en meest misbegrepen les is wellicht dat de klant centraal moet staan. Vrijwel ieder bedrijf huldigt dat credo, maar niet iedereen leeft ernaar. Toen Amazon nog een onlineboekenwinkel was en een verbeten strijd met boekenketens als Barnes & Noble uitvocht, kreeg Bezos de vraag waarom hij dacht te winnen. Zijn antwoord luidde: omdat ze niet begrijpen dat het internet - wegens de toenemende schaalgrootte - de macht naar de consument verschuift.

Stukje proza

Het is een simpel idee, maar Bezos voerde het radicaal uit. Voorstellen voor nieuwe producten moesten op het directiecomité worden voorgesteld via een geschreven stukje proza: het persbericht dat de consumenten onder ogen zouden krijgen als ze voor het eerst met dat product kennismaakten.

De logische vervolgvraag is waar die radicaliteit op haar grenzen stuit. Dat de klant centraal staat, betekent dat de werknemer niet op die plaats staat. In die zin is Amazon de combinatie van een techbedrijf en een warenhuis: er wordt op de kosten gelet. De tafels in de kantoren waren jarenlang deuren op twee schragen, omdat dat goedkoper was. En de klachten van de werknemers zijn te talrijk om te negeren.

Een belangrijke discussie gaat over de onvermijdelijkheid: boekhandelaren worden niet kapotgemaakt door Amazon, zei Bezos in de begindagen. 'Ze worden kapotgemaakt door de toekomst.' Het is een belangrijke overweging voor iedereen die trends probeert te vertragen of te negeren, of het nu de overheid is met betrekking tot nachtelijke e-commercearbeid of bedrijven die hun digitalisering nog even uitstellen.

Geen dividend

Volgens Bezos is Amazon uitzonderlijk om nog twee andere redenen. Een ervan is de focus op de lange termijn. Het betaalde nog nooit een dividend aan zijn aandeelhouders omdat hij het geld wil gebruiken om het bedrijf verder uit te bouwen. Opnieuw heeft dat beperkingen. Amazon kon zich de lange termijn permitteren omdat het financiers achter zich kreeg die geloofden in groei en wellicht ook in toekomstige monopoliewinsten. Daardoor kon Amazon - zonder winst te moeten boeken en dividenden uit te keren - andere sectoren op hun kop zetten. Maar opnieuw is het idee valabel: als je niet weet waarom je bedrijf er over 25 jaar nog moet zijn, heb je een probleem.

En dan is er het derde ingrediënt van het Bezos-recept: de voortdurende vernieuwingsdrang. Iedere dag is dag één, luidt het motto. 'Day One' is de naam van het hoofdkantoor van Amazon in Seattle. Dat motto maakte van Amazon de 'everything store', leidde het naar videostreaming en clouddiensten, en deed het de Kindle uitvinden. Het waren ook de laatste twee woorden van Bezos' afscheidsspeech als CEO: 'Het is nog altijd dag één.'