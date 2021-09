Dalende schuld, blijvend probleem

In de begrotingsgesprekken surft de overheid op twee golven: een stevige economische herleving en een onwillige bevolking. Daardoor dalen de schulden volgend jaar, maar wordt op lange termijn te weinig opgelost.

De overheidsschuld daalt volgend jaar opnieuw. Misschien is dat nog het beste nieuws uit de begrotingsgesprekken van dit najaar. In Vlaanderen zijn ze afgerond. In de federale regering, waar de jaarlijkse beleidsverklaring twee weken later komt, moet het ambitieniveau nog worden vast gelegd. Premier Alexander De Croo (Open VLD) mikt op 2 miljard euro aan extra inkomsten of extra besparingen, netjes halfweg tussen de 3 miljard die staatssecretaris van Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) suggereerde en de 1 miljard die voor de PS al volstond.

De schuld daalt in de eerste plaats omdat de overheid kan surfen op een sterke economische heropleving. In de tabellen van de Europese Commissie zag de situatie er eerder dit jaar nog anders en slechter uit. Nu zegt zowel het federale monitoringcomité - dat de technische voorbereidingen van de begroting treft - als het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat de schuld volgend jaar daalt.

Tegelijk surft de overheid op een tweede golf: een bevolking die nog weinig besparingen of belastingen verdraagt. In Vlaanderen, dat een goede tien jaar geleden nog schuldenvrij was en overschotten boekte, moet het budget pas in 2027 weer in balans zijn. De federale regering engageerde zich in het regeerakkoord tot een jaarlijkse minimuminspanning van 0,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp), wat volgens het IMF te laag is om de vergrijzingsuitgaven in de sociale zekerheid onder controle te houden.

Het is een oud zeer. Een studie in het tijdschrift van de Nationale Bank leerde deze week hoe de overheid in ons land 4,5 procent van het bbp meer uitgeeft dan de buurlanden. Ze merkte ook dat die kloof de voorbije twintig jaar is gegroeid. En stelde vast dat de overheid bij crisissen stevig tussenkomt om de schok te dempen, maar nadien zelden terugplooit tot het niveau van voor de crisis.

De vergrijzingskosten stijgen nu al. En ooit concluderen we misschien dat er blijkbaar nooit een goed moment was om ons daar écht op voor te bereiden.

Historisch gezien lezen de hoge overheidsuitgaven in ons land zelfs als de kosten van het Belgische pacificatiemodel. De breuklijn tussen werkgevers en socialisten: hoge loonkosten, die getemperd worden met hoge kortingen. De levensbeschouwelijke breuklijn: de opdeling van het onderwijs in koepels, waardoor het duurder is dan elders. De communautaire breuklijn: een door staatshervormingen gecreëerde complexiteit die de staat duurder maakt.

Dat geeft België een slechtere uitgangspositie dan de meeste andere landen om de vergrijzingskosten te betalen. Weinig mensen werken, de uitgaven zijn hoog, de belastingen ook, de staatsschuld eveneens. Zonder extra ingrepen begint de staatsschuld na 2024 weer te stijgen, precies door de vergrijzingskosten.

Geen enkele regering in België wil vandaag zwaar besparen. De argumenten zijn dat we nog de uitlopers van de coronacrisis beleven en de relance niet mag worden gefnuikt. Wat een uitgave is, noemen sommigen vandaag alweer een 'investering'. Voor je het weet zegt na de relance weer iemand dat je ook bij een matige groei niet mag snoeien als het vriest. En daarna zijn het verkiezingen.