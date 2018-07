Met een laatste groot politiek akkoord sluit premier Michel het regeringswerk af. Nu kan de verkiezingscampagne op volle kracht losbarsten.

Met een groot politiek akkoord heeft Charles Michel (MR) ‘schaduwpremier’ Bart De Wever (N-VA) van antwoord gediend: er zit wel degelijk nog ‘dash’ in de regering. Maar of zijn ‘Dash Deal’ overtuigend is, is maar de vraag. Wie wat krabt, haalt al gauw het dun laagje vernis ervan af.

De begrotingsinspanning van 2,6 miljard euro is een samenraapsel van onbetamelijke ‘technische correcties’, wat op het randje balanceert van een officiële manipulatie van de cijfers. Daarnaast is er opgewarmde kost, maatregelen die grotendeels al waren beslist. En als sluitstuk wordt nog maar eens de strijd tegen de fiscale en sociale fraude opgevoerd, een klassieker.

Centrumrechts heeft de hoog gespannen verwachtingen niet helemaal kunnen inlossen.

Bijna even mager is de arbeidsdeal, die de plat de résistance moest worden. N-VA-vicepremier Jan Jambon is niet door de muur van gewapend beton geraakt die minister van Werk Kris Peeters (CD&V) - met rugdekking van Michel - had opgetrokken om een grote ‘rechtse’ aanval op de werkloosheidsuitkeringen af te slaan.

Ook voor de uitwerking van de akkoorden over een vierde telecomspeler - de trofee van Alexander De Croo (Open VLD) -, over de regeling voor de beursgang van Belfius en over de vergoeding voor de Arco-coöperanten - de trofee van Kris Peeters - lijkt er nog heel wat water naar de zee te moeten vloeien.

Premier Michel heeft willen aantonen dat er nog dash in zijn regering zit, maar de realiteit is dat verkiezingen op komst zijn in 2018 en 2019. En dan is er geen enkele regering die de burger nog pijn durft te doen. Dat was ook de reden waarom Bart De Wever vreesde dat het nutteloze maanden zouden worden.

Net zoals het door Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) uitgeroepen historische karakter van zijn regering twijfelachtig is, kan de arbeidsdeal niet echt bevestigen dat premier Michel een historische federale hervormingsregering leidt, en hijzelf al op dezelfde hoogte staat als wijlen Jean-Luc Dehaene.

Het is dan ook de vraag of het regeringswerk de kiezer zal kunnen overtuigen. Centrumrechts heeft de hooggespannen verwachtingen niet helemaal kunnen inlossen. Al was het maar omdat de coalitiepartners niet altijd aan hetzelfde zeel trokken, om het eufemistisch te zeggen. Het politieke gevecht in de meerderheid - ook op het Martelaarsplein waar de Vlaamse regering zetelt - was bij momenten hallucinant.

Het ziet ernaar uit dat de meerderheidspartijen niet in gesloten slagorde naar de verkiezingen zullen trekken, maar nog meer dan al het geval was met getrokken messen tegenover elkaar zullen staan. Het is al duidelijk dat de lokale verkiezingen van oktober het strijdtoneel worden tussen de N-VA en CD&V, die een politieke strijd op leven en dood uitvechten over wie de Vlaamse volkspartij zal zijn.