De Biden-economie

Naarmate de Democraat Joe Biden in de peilingen uitloopt, verschuift de focus naar een nieuwe vraag: stel dat hij president van de VS wordt, wat wordt dan zijn economisch beleid?

Voor een president die zijn succes al jaren afmeet aan de stand van de Dow Jones op Wall Street is het ironisch dat sinds deze week de financiële markten volgens analisten stijgen omdat ze almaar harder rekenen op een nederlaag van Donald Trump.

Dat houdt steek. Gemiddeld ligt de Democraat Joe Biden in de peilingen nu 10 procentpunten voor op Trump. Zo'n voorsprong maakt het almaar onwaarschijnlijker dat de Democraten net als vier jaar geleden de 'popular vote' winnen, maar de strijd om de kiesmannen verliezen. Ook in belangrijke swingstaten, zoals Wisconsin en Pennsylvania en zelfs Arizona, ligt Biden voor.

Financieel kan Trump bovendien niet meer mee met Biden. Veelzeggend is dat de Trump-campagne al haar tv-advertenties in Ohio deze week heeft ingetrokken, ook al heeft Biden ook in die staat de leiding genomen in de peilingen.

Gelopen is de race nog niet. Maar Trump wordt dag na dag verder in de verdediging gedrongen, terwijl de klok tikt. 'Early voting' is al begonnen. Tot de finale verkiezingsdag is het nog een kleine vier weken. Elke dag zonder trendbreuk is een verloren dag voor Trump. En zowel het schabouwelijke debat tussen Biden en Trump, als het veel hoffelijker debat tussen de kandidaat-vicepresidenten heeft geen enkele trend gebroken.

Raciale spanningen

De grootste verrassing van deze race is daarmee nog altijd de stabiliteit. De grootste raciale spanningen sinds de jaren 60, de grootste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog en de grootste gezondheidscrisis in honderd jaar deden de peilingen nauwelijks bewegen. Deze verkiezing draait om één ding: Donald Trump zelf.

En dat hoeft niet te verbazen voor wie het manifeste gebrek aan leiderschap van de Amerikaanse president dag na dag blijft zien. Alleen al zijn reactie op zijn coronabesmetting de voorbije dagen toonde dat weer.

Hij draagt zijn masker niet consequent. Hij weigert contacttracing te organiseren. Hij is van plan opnieuw campagnemeetings te houden. Hij zei donderdag te 'denken' dat hij niet meer besmettelijk is en weigert een coronaveilig virtueel debat. Hij roept zijn landgenoten op 'buiten te komen' en 'het virus je niet te laten domineren'. Hij belichaamt een aanfluiting van de wetenschap en ondermijnt - in een lange rij andere instellingen - het volksgezondheidsbeleid van zijn eigen regering.

Zelfs in de Democratische voorverkiezingen verdedigde Biden de weg van gematigdheid, ook al was dat een immens strategisch nadeel.

Die leiderschapskwestie uit zich al een tijdje ook in de vrees dat het niet zal lukken na 3 november de macht sereen over te dragen naar een nieuwe president. Maar hoe beter de peilingen voor Biden, hoe groter de kans dat Trump na een verkiezingsnederlaag zonder al te grote oprispingen het Witte Huis verlaat. Ook dat weerspiegelt zich volgens aandelenstrategen in de markten.

Het maakt dat beetje bij beetje de aandacht verschuift naar een andere vraag: aangenomen dat Biden wint, hoe zal zijn economisch beleid er dan uitzien? Het antwoord blijft helaas nog vrij wazig.

Wel kan gezien de omstandigheden een verdere focus op economische stimulus verwacht worden. Ook een beleid zonder al te scherpe kantjes kan verwacht worden. Zelfs in de Democratische voorverkiezingen verdedigde Biden de weg van gematigdheid, ook al betekende dat toen voor hem een immens strategisch nadeel.