De Biden-hoop

België heeft er alle belang bij te hopen dat de peilingen in de Verenigde Staten juist zitten en Donald Trump binnen een maand de verkiezingen verliest van Joe Biden.

Een van de merkwaardigheden van dit coronatijdperk is hoe de Amerikaanse verkiezingen op kousenvoeten lijken te naderen, zonder de beelden van onder confetti bedolven partijconventies, massabijeenkomsten in stadions en toespraken. Het eerste debat tussen de Democraat Joe Biden en de Republikeinse president Donald Trump herinnert er ons echter aan dat slechts een dikke maand ons scheidt van de verkiezingen. Meer zelfs: in de helft van de staten is het stemmen per brief al begonnen.

Niet alleen de pandemie maakt deze campagne zo onwezenlijk, ook de peilingen. De Verenigde Staten beleven de grootste gezondheidscrisis in 100 jaar, de zwaarste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog en de hevigste rassenrellen sinds begin jaren 60. In de peilingen is er nauwelijks iets van te merken. Eind augustus lag Biden gemiddeld 7 procentpunten voor in de nationale peilingen. En dat is nog altijd zo.

Uiteraard is het gevaarlijk zwaar te steunen op peilingen, zeker vier jaar nadat Trump heeft verrast door president te worden. Al zaten de peilingen toen juist: ze voorspelden dat Hillary Clinton het meeste stemmen zou halen in de hele VS en dat deed ze ook. Alleen telt dat niet: door het systeem van de kiesmannen - een variatie op het representatieve stelsel dat ook België kent - en het verliezen van enkele battlefield states greep Clinton naast het presidentschap. Gelopen is de race daarom allerminst.

Het feit blijft dat Trump achteroploopt. En dat hij met nog een maand te gaan een kloof moet dichten die hij al sinds de zomer tevergeefs probeert te dichten. Voor een zittend president is zoiets doorgaans moeilijker, omdat de kiezers hem ondertussen kennen en hun mening al gevormd hebben.

Dat België al jaren niet zijn afgesproken bijdrage aan het NAVO-budget levert, zal met een verkiezing van Biden niet veranderen.

Voor België zou het goed nieuws zijn als Trump verliest. We zijn een klein land, met een open exporteconomie dat voor defensie immens afhankelijk is van de NAVO. Tegen die achtergrond hebben Trumps handelsoorlogen en balorigheid in de NAVO bijzonder veel onnodige energie en soms regelrechte schade veroorzaakt. Ook de manier waarop hij niet alleen de Amerikaanse instellingen maar ook internationale organisaties al vier jaar ondermijnt, leert ons wat een ramp het zou zijn als hij nog vier jaar in het Witte Huis blijft.

Niet dat alles opgelost is als Trump verliest. Te veel mensen voelen zich vergeten door globalisering. Te veel instellingen, zoals de Wereldhandelsorganisatie, kunnen beter werken. En dat België al jaren niet zijn afgesproken bijdrage aan het NAVO-budget levert, zal met een verkiezing van Biden niet veranderen.