De Davignon-vraag

Etienne Davignon vertrekt als voorzitter bij Brussels Airlines met een onbeantwoorde vraag op tafel: moet de Belgische overheid dit bedrijf redden?

Ook uitzonderljk lange topcarrières spoeden ooit ten einde. Donderdag werd bekend dat Etienne Davignon vertrekt als covoorzitter van Brussels Airlines. Zijn ontslag komt op een moment dat Brussels Airlines vecht om te overleven en onderhandelt met de overheid over een reddingsplan. De snelheid waarmee de luchtvaartmaatschappij cash verliest - 3 miljoen euro per dag - contrasteert met de traagheid waarmee die reddingsplannen tot stand komen.

Net daarom is de timing van Davignons vertrek zo bizar: hij had, zoals het gewoonlijk gaat, kunnen aanblijven tot de algemene vergadering van aandeelhouders. Die vindt binnen enkele weken plaats. Toch vertrekt hij meteen, terwijl de onderhandelingen met de overheid over de toekomst van Brussels Airlines in volle gang zijn.

Het is op die onafgewerkte werf van Davignon dat de relevante vraag ligt: moet de overheid dit bedrijf redden?

Er zijn een paar redenen om voor een redding te pleiten. De eerste is de schok van het jobverlies. Bij Brussels Airlines werken 4.000 mensen. Voor de luchthavenregio zou het verdwijnen ervan een stevige klap zijn.

Een tweede reden ligt in de voordelen die een goed draaiende luchthaven biedt voor ons land. Brussels Airlines is goed voor 40 procent van het verkeer op Zaventem, dat België verbindt met de wereld. Het is via die poort dat investeringen en internationale business de weg naar ons land vinden. Voor een klein land dat zijn welvaart gebouwd heeft op zijn openheid naar de wereld, is een luchthaven belangrijk.

Een derde reden ligt in het verlengde van dat argument: dergelijke strategische activiteiten moeten verankerd worden.

Brussels Airlines is eigendom van het Duitse Lufthansa. Iedere poging het bedrijf te redden, doet ook geld vloeien naar het hoofdkantoor in Keulen. . .

Alleen hebben al die redenen doorheen de jaren aan kracht verloren. Brussels Airlines was voor de coronacrisis al in volle reorganisatie, waardoor zelfs een redding geen garantie is dat jobs behouden blijven. De luchtvaart is door corona harder getroffen dan door de terreuraanslagen van 9/11 en blijft een sector die nog een stevige klimaattransitie voor de boeg heeft.

Ook de internationale aantrekkingskracht van Zaventem is minder dan vroeger op het succes van een nationale luchtvaartmaatschappij gebouwd. Behalve voor vluchten naar Afrika is Zaventem nu al geen internationale hub meer, het knooppunt waar je móét passeren om ergens te geraken.

En wat de verankering betreft: Brussels Airlines is eigendom van het Duitse Lufthansa. Iedere poging het bedrijf te redden, doet ook geld vloeien naar het hoofdkantoor in Keulen.