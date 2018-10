De Gentse schok

Niemand won de verkiezingen, alleen de sp.a verloor ze. En zo gaat het ook met de coalitiegesprekken, nu de socialisten hun bastion Gent kwijt zijn.

Verkiezingen lopen in twee rondes. In de eerste ronde is de kiezer aan het woord. Dat was zondag, toen geen enkele Vlaamse partij over de hele lijn kon winnen en alleen de sp.a verloor. In de tweede ronde zijn de politici aan zet. Die fase startte zondagavond, toen de eerste coalities uit de bus vielen. En opnieuw leek het gisteren alsof niemand over de hele lijn kon winnen en de sp.a opnieuw verloor.

Het belangrijkste politieke feit van 15 oktober 2018 is dat de Gentse socialisten het stuur afgaven in hun stadskartel met Groen. Voortaan leiden de groenen de gesprekken, waarbij ze de strijd aangaan met de ambitieuze liberaal Mathias De Clercq, die zondagavond op zijn Verhofstadts aankondigde burgemeester te worden zonder al de nodige zetels te hebben.

Dé grote verrassing van 14 oktober was dat de politieke krachtverhoudingen niet zijn veranderd.

De situatie in Gent lijkt op die van Antwerpen zes jaar geleden. Ook toen was er een patstelling tussen twee blokken, die pas werd doorbroken toen CD&V zich na enkele weken losweekte uit het stadskartel van Patrick Janssens en met de N-VA van Bart De Wever scheep ging. Antwerpen kreeg toen voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zes jaar een niet-socialistische burgemeester. In Gent, in dertig jaar uitgegroeid tot dé progressieve trots van de Vlaamse socialisten, krijgt de sp.a nu een gelijkaardige emotionele schok. De erfenis van Gilbert Temmerman, Frank Beke en Daniel Termont is verkwanseld.

De tweede ronde doet ertoe, omdat wie een burgemeester van een grote stad kan leveren, de aandacht kan krijgen om een campagne voor mei 2019 extra vaart te geven. Voor de liberalen of de burgemeesterloze groenen zou de verovering van Gent daarom dé historische trofee van deze verkiezingen worden. Want dé grote verrassing van 14 oktober was dat de politieke krachtverhoudingen niet zijn veranderd. Alleen zit alles dichter op elkaar.

De N-VA blijft de grootste, maar met minder stemmen. CD&V staat stevig op twee, maar staat nergens in het Antwerpse en de meeste steden. Dan volgt een pelotonnetje van een bevestigend Open VLD, een groeiend Groen, een heropgestaan Vlaams Belang en daarachter de socialisten. En aan het einde van de koers doet nu ook de extreemlinkse PVDA mee.

De moeilijkheid om de Gentse puzzel - en ook de Antwerpse, waar centrumrechts maar één zetel op overschot heeft - te leggen is een voorbode van moeilijkheden in 2019. Het politiek landschap is versnipperd. De terugkeer van extreemrechts en de komst van extreemlinks maakt alles moeilijker. Bovendien stemt Vlaanderen met het Vlaams Belang weer rechtser en stemt Franstalig België met de PVDA/PTB nog linkser.

Het is moeilijk om te zien hoe dat in 2019 een logische regering kan opleveren met een sterk mandaat om het gat in de begroting te dichten en de vergrijzingsuitgaven te betalen. De huidige regering was al een kunstgreep met drie Vlaamse partijen en de MR en op basis van de provincieraadsverkiezingen haalt die regering niet eens een meerderheid meer. Zowel de N-VA als de MR van premier Charles Michel verliest daarvoor te veel kiezers.