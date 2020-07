De Grote Belgische Alliantie

Idealiter stonden we hier 420 dagen geleden en niet vandaag: maar dat de N-VA en de PS elkaar recht in de ogen kijken, is de logische conclusie van de verkiezingsuitslag.

Het hele land vraagt dat dringend een besluitvaardige en stabiele regering wordt gevormd’, zei koning Filip maandag in zijn toespraak naar aanleiding van de nationale feestdag. ‘Laten we het land niet teleurstellen.’

En kijk, enkele uren later volgde vanuit hetzelfde Koninklijk Paleis de boodschap dat N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-voorzitter Paul Magnette ontboden worden op audiëntie.

Op dag 420 na de verkiezingen zijn we eindelijk beland op het punt waar we moeten zijn: de grootste partij in Vlaanderen spreekt met de grootste partij in Franstalig België. En beide partijen sturen hun voorzitter uit voor een formele opdracht opgedragen door de koning. Na dit is er niets meer.

Hogere sociale uitgaven zijn voor de PS het antwoord op de PVDA en voor de N-VA het antwoord op het Vlaams Belang.

Kan het werken? Een manier om daarover na te denken is terug te blikken op de verkiezingsuitslag. Daarin wonnen extreme partijen, die elk op hun manier een gul sociaal beleid beloofden. Combineer dat met de strijd tegen het coronavirus die alle begrotingsorthodoxie even opschort en het mogelijke bindmiddel tussen de PS en de N-VA tekent zich af: een guller sociaal beleid en een staatshervorming.

Dat laatste kan snel, via een functionele splitsing van federale budgetten. En het kan trager en grondiger, door te bouwen aan een formele staatshervorming na 2024. Zelfs Magnette erkende dat het coronavirus de voorbije maanden de versnippering van het federale België heeft blootgelegd.

Hogere sociale uitgaven zijn in dat verband handig. Ook de Vlamingen profiteren ervan. In het geval van de pensioenen loopt er doorheen de Belgische overheidsfinanciën zelfs een omgekeerde transfer naar Vlaanderen.

Hogere sociale uitgaven zijn bovendien voor de PS het antwoord op de PVDA en voor de N-VA het antwoord op het Vlaams Belang. Het is sinds de corona-epidemie voor elke partij ook politieke zelfmoord om op gezondheidszorg te besparen.

Hinderpalen

Toch is het even makkelijk om nog voldoende hinderpalen te ontwaren. Een beter werkende arbeidsmarkt - cruciaal in het betaalbaar houden van de Belgische welvaartsstaat - ligt lastig voor de PS. Zelfs het min of meer onder controle houden van het begrotingstekort zal niet vanzelf gaan: zonder ingrepen blijft het de komende jaren hangen op 26 miljard euro.

Sowieso zal het voor veel Franstalige Belgen nog altijd een shock zijn om te zien dat de N-VA aan boord komt, net zoals het omgekeerde geldt voor de PS in het hoofd van sommige flaminganten. Nog zo’n lastige vraag is wie premier wordt als deze formatieopdracht lukt.

Niemand beweert dat het makkelijk wordt. Daarom zitten we ook al op dag 421 in deze uitputtingsslag. Daarom was er wellicht eerst de coronaschok nodig. Daarom was zowel voor de PS als voor de N-VA eerst het beeld nodig dat de liberale minderheidsregering-Wilmès eeuwig voortregeerde zonder hen als ze niets deden. Daarom was er met de Arizonapoging eerst het scenario nodig dat er wel degelijk alternatieven zonder de PS denkbaar zijn.

Toch is dit de meest logische oplossing, op basis van de verkiezingsuitslag: de PS en de N-VA en een staatshervorming. Half samen, half apart. En zoals dat in België dan zo vaak gaat: met de externe druk van een crisis aan de horizon.