De Poolse kanarie

Met een omstreden mediawet wil de Poolse regering alle oppositiekanalen afsluiten. Dat vervreemdt het land nog verder van Europa en de Verenigde Staten.

Zelfs een breuk in de coalitie kon niet verhinderen dat de Poolse regering de omstreden mediawet door de Sejm, de kamer van volksvertegenwoordigers, loodste. De wet verbiedt niet-Europese bedrijven om meerderheidsaandeelhouder te zijn in mediabedrijven in het land. In feite richt de wet zich tegen de zenders van TVN Group, waar de Amerikaanse mediareus Discovery de meerderheid heeft.

De Poolse regering heeft geen meerderheid in de Senaat. De wet is dus nog geen feit, maar lokt al felle controverse uit. Zeker in de Verenigde Staten. Daar dreigde een groep senatoren al met sancties tegen Polen, als de wet van kracht wordt. Dat is opvallend, want Polen is in de NAVO een van de trouwste bondgenoten die de Amerikanen zich kunnen indenken.

Natuurlijk ligt het land ook weer op ramkoers met Europa. Het is het zoveelste incident met Polen, waar de rechtsstaat hoe langer hoe meer wordt uitgehold. Andermaal valt de parallel op met andere Europese landen waar de persvrijheid onder druk staat. Denk aan Hongarije, maar ook in andere voormalige Oostbloklanden staat de persvrijheid onder druk.

De persvrijheid is vaak niet meer dan de bekende kanarie in de koolmijn. Als de kanarie het begeeft, is de democratische zuurstof op.

De persvrijheid is vaak niet meer dan de bekende kanarie in de koolmijn. Als de kanarie het begeeft, is de democratische zuurstof op. Autoritaire regimes willen hun macht behouden en dulden geen kritiek. De pers monddood maken is dan een eenvoudige uitweg.

Zonder pluriforme pers valt ook het recht op vrije meningsuiting weg. Bovendien blijven machthebbers en hun vertrouwelingen dan vaak uit de schijnwerpers. Duistere zaken zoals corruptie en machtsmisbruik worden onder de mat geveegd. En het grote publiek kent niet de werkelijke mechanismen die spelen.

Deze wet geruisloos laten voorbijgaan kan niet als we nog iets willen overhouden van de waarden van de EU.

Opnieuw schept Polen een gevaarlijk precedent. Onder het mom van het weren van propaganda uit Rusland, China of Arabische landen wordt de hele pers aan banden gelegd. Dat kan anderen op ideeën brengen.

Lees meer Polen keurt omstreden mediawet goed

De vraag is hoelang Europa nog tegen de Poolse ontsporing blijft aankijken. Uit voorzorg werd de beslissing over het relancegeld voor Polen door de Europese Commissie al over de Duitse verkiezingen getild. Maar ooit komt de tijd van de confrontatie.

Het principe is dat wie bij een club hoort ook de grondregels van die club volgt. De democratische principes van een rechtsstaat zijn de basis van de Europese Unie. Bij die principes hoort persvrijheid. Het staat een land vrij zich te verzetten tegen een te hoge mediaconcentratie, van wie dan ook. Maar het staat het niet vrij om iedere stem van de oppositie nauwelijks besmuikt te verbieden.