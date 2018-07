De Trump-waanzin

De enige die blij kan zijn dat Donald Trump en Vladimir Poetin elkaar maandag als gelijken ontmoeten, is Poetin.

Wat kan je op den duur nog verwachten, van de topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin, maandag in Helsinki?

De voorbije dagen zei Donald Trump op de Navo-top dat was afgesproken dat alle Navo-landen op termijn hun defensiebudget zouden optrekken tot vier procent van het bruto binnenlands product, wat daarna werd ontkend door de Franse president Emmanuel Macron.

Woensdag haalde hij tijdens die diezelfde Navo-top uit naar Duitsland, dat volgens hem ‘volledig wordt gedomineerd door Rusland’, omdat de twee landen spreken over een gaspijplijn om enkele uren later in het bijzijn van bondskanselier Angela Merkel te stellen dat hij een ‘tremendous relationship’ met haar heeft.

De dag daarna publiceerde de Britse krant The Sun waarin hij zei dat het Verenigd Koninkrijk niet op een handelsdeal met de VS moet rekenen als het voor een soft brexit gaat. Donderdag noemde hij die verklaring ‘fake news’, ook al zette The Sun de opname van het interview online.

Woensdag sprak hij volmondig zijn steun uit voor de Navo, maar dit weekend vermeldde hij in het antwoord op de vraag ‘Wie beschouwt u als de belangrijkste vijand van de Verenigde Staten?’ als eerste de Europese Unie, omdat vooral Duitsland meer uitvoert in de VS dan het zelf in de VS gemaakte producten koopt.

Of kort samen gevat: wat de Amerikaanse president zegt, is niet gesteund op gecheckte feiten, geverifieerde cijfers of correcte verklaringen. Het is zelfs niet consistent met zijn eigen verklaringen. We beleven de complete inflatie van de boodschap van de opperbevelhebber van het machtigste leger ter wereld. Het is lucht en leegte geworden.

Wat kan je dan doen? Het beste houvast is kijken naar Trumps daden. Dan zien we bijvoorbeeld dat de handelsoorlog echt is. De tarieven zijn er. De onderzoeken van de ‘United States Trade Representative’ naar nog meer tarieven zijn al even officieel.

Het andere wat zeker is, is de vertrouwensbreuk. Trump maakt in zijn woorden en gedrag geen onderscheid tussen de Russische president Vladimir Poetin, de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-Un of de Canadese premier Justin Trudeau. Als het maandag wat tegenvalt, is hij vriendelijker voor Poetin – de president die de Krim annexeerde - dan voor Merkel.

Want het wordt het met de dag surrealistischer. Vrijdagavond stelde Robert Mueller, de Amerikaanse speciaal aanklager die onderzoek doet naar mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, twaalf leden van de Russische inlichtingendienst in verdenking van hacking. Maandag ziet Trump Poetin, de opperbevelhebber van die twaalf Russen, alsof er niets aan de hand is.

En dus rijst de vraag hoe dit ooit kan stoppen. Voor de economische dossiers lijkt een crash op Wall Street het enige wat Trump kan doen inzien dat zijn beleid niet werkt, want hij meet in publieke verklaringen zijn succes vaak af aan de stand van de Dow Jones.

Maar voorlopig denderen de Amerikaanse economie en de Amerikaanse beurzen nog vlotjes door. Dat komt ten dele door de waanzin van Trumps timing voor een handelsoorlog: normaal starten die als een land in de economische problemen zit, maar Trump start de gevechten in volle hoogconjunctuur.

Een tweede rem kunnen de tussentijdse parlementsverkiezingen van eind dit jaar zijn. Het goede nieuws is dat invloedrijke republikeinen, zoals de doodzieke John McCain, wel degelijk opstaan tegen Trump. Het slechte nieuws is dat zowel bij de Republikeinen als bij de Democraten niemand lijkt klaar te staan om binnen twee en een half jaar een alternatief te bieden.

Het is nog te vroeg om in te schatten of Donald Trump een droevige aberratie in de Amerikaanse geschiedenis zal zijn, dan wel of hij of hij de wereld zoals we hem kennen echt om zeep helpt. Maar de olifant zit in ieder geval in de porseleinwinkel. En het is niet duidelijk hoe hij er weer uit kan.