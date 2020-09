Strijden om het premierschap is legitiem. Maar 470 dagen na de verkiezingen duurt dit gevecht deze keer best niet te lang.

Terwijl premier Sophie Wilmès (MR) aan haar voorlaatste volwaardige week van deze regeerperiode begint, is het gevecht over wie haar zal opvolgen helemaal open gebarsten.

Vrijdag bleek al dat de christendemocraten niet willen dat Alexander De Croo (Open VLD) premier wordt en dat de liberalen niet willen dat Koen Geens (CD&V) het wordt. Zondag zei sp.a-voorzitter Conner Rousseau op de VRT dat ‘in normale tijden de grootste partij, de PS dus, de premier levert’. Bij RTL-TVI zei MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez dat voor hem Sophie Wilmès best blijft zitten op de Zestien.

Het is een strijd die er snel potsierlijk uitziet, maar die legitiem is. Politieke partijen zijn machtsmachines. Ze vragen openlijk aan hun kiezers een mandaat daarvoor. Ze zijn het vervolgens aan hun kiezers verplicht te strijden voor hun beleidskeuzes en ook voor de belangrijke posten waar dat beleid wordt uitgevoerd en verdedigd.

Weber

In die zin is er niets nieuws onder de zon. Honderd jaar geleden schreef de Duitse socioloog Max Weber dat een politieke strijd niet alleen een gevecht is om zakelijke doelstellingen, maar ook om het bezetten van de politieke ambten.

Alleen wringt op dit moment de strijd om de Zestien met het grotere politieke plaatje. Dag 470 na de verkiezingen van 26 mei zijn we. Het heeft bij een ondraaglijk groot deel van de bevolking tot onverschilligheid geleid over wat in de Wetstraat gebeurt.

Het maakt dat als liberalen, socialisten, groenen en CD&V er in slagen een regering te vormen, ze voor een immense opdracht zullen staan. Niet alleen zullen ze België in de wereld na corona moeten leiden, ze zullen ook de oude problemen van vergrijzing en klimaat terug op hun agenda vinden én een vertrouwensbreuk met een groot deel van de bevolking.

Het is niet onmogelijk om vanuit het centrum terug te proberen beleid op te bouwen, met een premier die in beide landsdelen over voldoende draagvlak beschikt en dat vertrouwen terug te winnen. ‘We gaan op een andere, positievere manier aan politiek doen’, zei koninklijk opdrachthouder Egbert Lachaert vorige week vrijdag. ‘Dat is het cement tussen de partijen.’