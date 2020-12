De black box van de farma

De prijstabel voor vaccins die staatssecretaris Eva De Bleeker per abuis wereldkundig maakte, roept vragen op over hoe farmabedrijven hun tarieven bepalen. De belastingbetaler heeft recht op meer transparantie.

Een blunder van formaat van een regeringslid in haar eerste honderd dagen. Dat is één manier om te kijken naar wat Eva De Bleeker (Open VLD), de staatssecretaris van Begroting, deze week presteerde.

In de marge van het begrotingsdebat in de Kamer zette het kabinet van De Bleeker op de twitteraccount van de staatssecretaris - 'per ongeluk, om transparant te zijn' - de confidentiële coronavaccintarieven die Europa (en dus ook België) betaalt aan zes farmaproducenten. Ook al werd de tabel snel weer offline gehaald, het kwaad was geschied. Wereldwijd was de tabel nieuws. Voor ons land was het helaas een manier om alweer wereldwijd negatief in de schijnwerpers te staan, na de hoogste dodentol in de eerste coronagolf en de ontstellende reportages in de loopgraven van onze woon-zorgcentra.

De communicatieblunder valt zelfs met het krediet dat een beginnend kabinet verdient niet goed te praten. De Bleeker zet de Commissie in een lastiger positie om te onderhandelen. Terwijl het net zo positief was dat de Europese Commissie voor deze deals en bloc is opgetreden. Als het goed is, mag het ook gezegd worden.

De politieke discussie naar aanleiding van de blunder ging echter niet veel verder dan een discussie over de foute communicatie. Een interessantere, maar moeilijker discussie over deze per ongeluk vrijgegeven info is hoe die prijszetting tot stand is gekomen.

De vaccindeals zijn letterlijk een zaak van leven en dood voor de bevolking. Die heeft het recht te weten hoe de deals tot stand zijn gekomen en wat meespeelt in de prijsbepaling. Het gaat tenslotte voor het overgrote deel om publiek geld.

We kunnen niet om de vaststelling heen dat de prijsbepaling in de farmasector nog te veel in het duister opereert. Waarom is er geen volledige transparantie over hoeveel een vaccin moet kosten of over hoe de prijs van een medicijn tot stand komt?

We insinueren niet dat het gaat om woekertarieven of om 'winstbejag' (sic), zoals een radiojournaliste het vrijdag formuleerde. Tarieven van vaccins schommelen tussen 1,78 euro en 18 dollar (14,60 euro), relatief goedkoop en in de buurt van een jaarlijks griepvaccin. Er is ook niets mis mee dat farmabedrijven winst willen (en moeten) maken. Als er enig perspectief is dat we in 2021 weer vrij kunnen omgaan met mensen (hoera!), is dat voor een groot stuk te danken aan diezelfde vermaledijde farmabedrijven die in een recordtempo die vaccins hebben ontwikkeld. Dank u, farma.

De politici die moord en brand schreeuwen over een communicatieblunder kunnen die energie beter gebruiken om transparantie af te dwingen over de black box van de farma.

De prijszetting van een vaccin bevat veel meer componenten dan de pure kostprijs van de productie. Komt de overheid ook (financieel) tussen bij de logistieke operatie om vaccins te transporteren? Welke onderzoeks- en ontwikkelingssteun is eraan gekoppeld? In hoeverre kunnen producenten rekenen op publiek gefinancierde samenwerkingen met universiteiten? Dragen alleen de producenten de volle verantwoordelijkheid bij eventuele bijwerkingen? Of hebben bepaalde producenten met sommige onderzoeksinstituten en overheden daar andere afspraken over gemaakt? En in hoever speelt de vrije markt nog? Hallo, farma? Hallo, Europese Commissie? Sorry, confidentieel.