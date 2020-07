De bomen en het bos

Na maanden spartelen heeft de modeketen FNG het faillissement aangevraagd. Pijnlijk en chaotisch, maar in een zware storm is het normaal dat de zwakste bomen uit het bos verdwijnen.

Het coronavirus doet genadeloos lucht ontsnappen uit al te gretig opgeblazen ballonnen. Donderdag overkwam het drie kleppers in de Vlaamse bedrijfswereld. Brouwer AB InBev schreef meer dan 2 miljard af op zijn Afrikaanse tak en gaf daarmee eindelijk toe dat het in zijn drang om de grootste te zijn in 2016 te veel had betaald voor zijn concurrent SAB Miller. Luierfabrikant Ontex zette na jarenlang gekwakkel zijn topman Charles Bouaziz op straat. En het ballonnetje van FNG ging helemaal aan flarden: de Brantano-moeder vroeg het faillissement aan.

De doodsstrijd van FNG leest als een pijnlijk verhaal. In de eerste plaats voor de meer dan 1.000 werknemers in België. Zij werden eerder dit jaar koud gepakt, toen duidelijk werd dat het bedrijf al zwaar verlieslatend was voor de coronacrisis en een schuldenstrop van drie kwart miljard droeg. Nadat ze eerder deze week door een onhandigheid voortijdig werden gebrieft over het nakende faillissement, gaan ze maanden van onzekerheid tegemoet. Van de droom van oprichter Dieter Penninckx om een Europese modespeler uit te bouwen, schiet weinig over: de Belgische activiteiten zullen in stukjes en beetjes worden verkocht. Sommige zullen onvermijdelijk uitdoven.

De jongste weken is zwaar gepokerd over de toekomst van het bedrijf. Door potentiële nieuwe eigenaars, door obligatiehouders, door de banken bij wie FNG zich jarenlang diep in de schulden mocht steken tot het misliep. Ook de overheid was betrokken. PMV, de investeringsarm van de Vlaamse overheid, is voor enkele tientallen miljoenen euro blootgesteld aan FNG: ze is aandeelhouder, schuldeiser en staat borg voor een portie schulden van de banken. Sommige partijen hadden die blootstelling graag nog wat zien oplopen. Om hun eigen vel en dat van het bedrijf te redden. Kon de overheid niet nog wat miljoenen toeschieten om te vermijden dat een Vlaamse kledingreus tegen de vlakte ging?

De Vlaamse overheid heeft er goed aan gedaan niet met de ogen te knipperen en haar centen op zak te houden. En niet alleen omdat er nog altijd een dikke mist hangt rond de financiële constructies die Penninckx en zijn zakenpartners rond het bedrijf geweven hebben. De zware storm die corona heet, heeft met FNG een weliswaar grote maar zieke boom doen omvallen. Overheidsmiddelen moeten niet worden aangewend om een natuurlijk proces, waarbij ongezonde bedrijven eruit gaan en op termijn vervangen worden door nieuwe economische activiteiten, tegen te houden.