De clash van het najaar

Kan de federale regering na de urgentie van de pandemiestrijd ook de sociaal-economische hervorming doorvoeren die België nodig heeft? Dat wordt de inzet van de politieke clash van het najaar.

Dit land opnieuw doen werken. Dat was wat premier Alexander De Croo (Open VLD) bij zijn aantreden antwoordde op de vraag wat na de strijd tegen corona het project van zijn regering ging worden. Nu we stilaan naar het normale leven terugkeren, breekt het moment van de waarheid voor dat project aan.

Lees Meer Liberalen en socialisten clashen bij eerste debat over pensioenhervorming

De grote politieke vraag van het najaar wordt dan in welke mate de meerderheidspartijen naast de coronacrisis bestrijden er ook in slagen België weerbaarder te maken voor de toekomst. Nadat in de strijd tegen de pandemie het gratis geld met miljarden in het rond is gevlogen, dienen zich opnieuw de moeilijke vragen aan.

Een van de allerlastigste wordt de betaalbaarheid van de pensioenen. Dat is geen put die je snel even kan dempen met gratis geld van de Europese Centrale Bank of de Europese klimaatfondsen. Dit gaat over hoe wij, Belgen, onze sociale zekerheid betaalbaar willen maken en bereid zijn te werken voor onze welvaartsstaat.

Tegen die achtergrond barstte dinsdag het gevecht los. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert had aangekondigd dat hij in de Kamer een wetsvoorstel zal indienen dat voor de berekening van de minimumpensioenen de jaren van werkloosheid niet langer zomaar gelijkstelt met gewerkte jaren. Het botste meteen op een veto van de vakbonden en de argwaan van socialisten en groenen in de regering.

Het leest als het schot voor de boeg van een langer en breder gevecht. Begin september houdt de federale regering een werkgelegenheidsconferentie. Minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) lanceert eveneens in september een plan om de pensioenen te hervormen. En de beleidsverklaring die premier De Croo begin oktober geeft - en waarover nu al gebikkeld wordt - zal de eerste zijn waarin de sociaal-economische erfenis van deze regering zich zal aftekenen.

De urgentie van de coronacrisis bracht de regering-De Croo bijeen. De uit­daging van het najaar wordt wat na die urgentie aan slagkracht overblijft.

In de politieke clash die zich aandient, kan het geen kwaad het overzicht te bewaren. De voorbije twee jaar is de kostprijs van de ouder wordende bevolking voor onze welvaartsstaat hoger geworden, niet kleiner. Dat komt deels door de coronaklap, die de economische groei en dus de belastinginkomsten heeft geraakt. Maar het komt ook door de beslissing om - in lijn met de verkiezingsuitslag - de minimumpensioenen op te trekken tot 1.500 euro.

De onbehaaglijk pertinente vraag rijst of hoe we dat gaan betalen. De vraag is al jaren onbeantwoord. De regering-Michel beloofde orde op zaken te stellen, maar liet een begrotingsput van bijna 10 miljard euro achter. Na de verkiezingen van mei 2019 liepen alle formatiepogingen stuk op de noodzaak dat geld te vinden, waarover geen consensus was. De urgentie van de coronacrisis bracht de regering-De Croo bijeen.