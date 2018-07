De dashtest

Als de regering wil bewijzen hoeveel dash ze nog in zich heeft, is nu een goed moment.

Heeft de federale regering met de lokale verkiezingen voor de deur haar ‘dash’ verloren, om nog eens de woorden te gebruiken die N-VA-voorzitter Bart De Wever in maart hanteerde? Als je ziet hoe ze deze week, tegen het advies van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters in, toch nog eens brugpensioen vanaf 56 jaar toeliet bij de warenhuisketen Carrefour, zou je denken van wel. Als je een blik werpt op de begrotingscijfers, eveneens.

Toch zou het overdreven zijn om te stellen dat de voorbije maanden niets gebeurd is. De regering raakte het bijvoorbeeld eens over een wetsontwerp ‘bestuurlijke handhaving’, dat burgemeesters meer wapens geeft in de strijd tegen overlast, ordeverstoring en criminaliteit. Er werden ook stappen vooruit gezet in het definiëren van zware beroepen, al woedt daar nog een onnodige en verkeerde strijd.

Maar het zijn niet de grote doorbraken waar België nood aan heeft, ook na vier jaar centrumrechts. Daarom lijkt het fair te stellen dat de échte test over hoeveel ‘dash’ er nog in de regering-Michel zit stilaan is aangebroken. De premier koppelt de komende dagen wellicht vijf dossiers aan elkaar, in de hoop nog voor de politieke zomervakantie een doorbraak te forceren. Een begroting voor volgend jaar die er gezonder uitziet dan die voor dit jaar. De aankoop van gevechtsvliegtuigen. De komst van een vierde speler op de telecommarkt die internet en telefonie goedkoper moet maken. De beursgang van de staatsbank Belfius. En een arbeidsdeal die België beter doet werken.

Als het lukt om al die knopen door te hakken, heeft Michel een tweede zomerakkoord vast. Het gaat om beslissingen die jarenlang zullen meebepalen hoe België eruitziet. In de ideale wereld is dat een land dat zijn rekeningen toch al iets meer op orde krijgt, zijn vergrijzing toch al iets betaalbaar maakt omdat er meer mensen werken, zijn defensie en de internationale samenwerking daarrond ernstig neemt, concurrentie in de telecommarkt laat bloeien, én beseft dat de overheid beter zelf geen bankier is, maar eerder de regulator.

Maar er zijn veel angels. Zo zou het wel eens kunnen dat de regering met de hervormingen op de arbeidsmarkt goede punten probeert te scoren bij de Europese Commissie, in de hoop weg te komen met het ondermaatse begrotingswerk. De kans bestaat ook dat toch voor het Franse gevechtsvliegtuig Rafale wordt gekozen, ook al druist dat in tegen de procedure die de regering voor zichzelf uitstippelde. En aan de beursgang voor Belfius koppelt de regering ook een vergoeding voor de Dexia-aandeelhouders die belegden via Arco. Het brugpensioen bij Carrefour toont bovendien aan dat de duivel vaak nog in de details zit en de echte hervorming uitholt.

Premier Charles Michel (MR) vergelijkt zich soms met de hervormer die premier Jean-Luc Dehaene (CD&V) was. Als hij dat ernstig neemt, is het deze zomer wellicht zijn laatste kans om te tonen wat deze regering kan.