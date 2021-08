De deltazomer

Wat de zomer van de vrijheid moest worden, is stilaan de zomer van de deltavariant geworden. Dat werpt een lange schaduw over het najaar.

Het wisselweekend deed vertrouwd aan met de eindeloze files richting Zuid-Europa en de files in de omgekeerde richting. In Europa lijkt het toerisme te herademen na anderhalf jaar coronapandemie. Maar dat is maar schijn. De deltavariant sluipt in Europa en de rest van de wereld hardnekkig verder. Waar de vaccinatiegraad laag ligt, is dat een groter probleem dan in meer gevaccineerde gebieden.

Begië is na Denemarken het land waar momenteel de meeste vaccins zijn gezet. Met 121 vaccins voor 100 inwoners torenen we hoog boven de rest van de wereld uit. Maar de ongelijke vaccinatiegraad, vooral in Brussel, maakt dat het land als geheel niet uit de gevarenzone is. Onze politici hebben geen zin in een discussie over vaccinatieverplichting en die zou ook niet nodig zijn, alleen is de graad van vaccinatie bij het Brusselse zorgpersoneel ontstellend laag en dat laat de weg open voor nieuwe broeihaarden. Zeker als de zéér besmettelijke deltavariant voluit kan toeslaan.

Steeds meer landen eisen een volledige vaccinatie om nog aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen.

En die variant slaat toe in Europa, waar steeds meer gebieden opnieuw rood kleuren. Vooral dan de traditionele, toeristische gebieden in het zuiden. Het toeristische verkeer was in 2020 de grote verspreider van het virus. Dat scenario dreigt zich nu te herhalen.

Steeds meer landen eisen een volledige vaccinatie van wie nog aan het maatschappelijk verkeer wil deelnemen. Dat roept veel weerstand op, maar het zal wel een nieuwe realiteit worden.

Dat blijkt overigens in de VS duidelijk al een trend te zijn. Daar stijgt het aantal besmettingen met de deltavariant pijlsnel, terwijl de vaccinatiecampagne hapert. Grote bedrijven in de big tech en de bankwereld vragen in september al onomwonden een volledige vaccinatie voor medewerkers weer op de vloer mogen komen. Maar vaccineren is - zoals alles in de VS - politiek geworden en vooral Republikeinse staten vallen op door een lage vaccinatiegraad. In die mate dat president Joe Biden aandringt om 100 dollar per vaccinatie te geven. Het materialisme van een pandemiebestrijding.

In andere delen van de wereld is de toestand nog zorgelijker. In Azië kampt zelfs China met nieuwe broeihaarden, terwijl in de rest van het werelddeel de toestand enkel maar erger wordt. Ook in Latijns-Amerika en Afrika is de toestand onrustwekkend, voor zover daar betrouwbare cijfers voorhanden zijn. In Australië is het zelfs zo erg dat het leger moet waken over de coronamaatregelen in Sydney en de staat New-South-Wales, de meest volkrijke staat van Oceanië.

In de huidige stand van zaken betekent dat meteen dat de best beschermde samenlevingen de grote winnaars zijn. Wereldwijd betekent dat evenwel een steeds grotere ongelijkheid.

De wereld gaat dus gebukt onder de deltavariant. Wat dat betekent, is moeilijk te voorspellen. Voor het maatschappelijk leven zal de vaccinatiegraad steeds meer het verschil maken. Hoe meer vaccinaties, hoe minder erg zieke mensen.