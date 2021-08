De Wereldgezondheidsorganisatie roept op tot een moratorium voor een derde prik tegen corona tot eind september. Het gewone vaccinprogramma moet voorrang krijgen.

De oproep van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) is begrijpelijk. De organisatie moet erover waken dat wereldwijd zo veel mogelijk mensen worden gevaccineerd en dat de vaccinatiegraad tussen rijke en arme landen zo dicht mogelijk bij elkaar ligt.

Dat valt moreel best te verdedigen. Een wereldwijde hoge vaccinatiegraad onderdrukt de kans op het ontstaan van varianten, en dus ook het gevaar dat de vaccins niet meer volstaan om het virus af te weren.

Maar de oprukkende deltavariant veroorzaakt ongerustheid. Daarom wordt overwogen de bevolking een derde prik - het boostershot - te geven. In eerste instantie gaat het om kwetsbare groepen. Israël is bezig met de uitrol van de derde prik. Zweden en Griekenland nemen die in overweging en België zou in september een beslissing nemen.

De rijke landen hebben het leeuwenaandeel van de coronavaccins gekocht en uitgedeeld. Terwijl het Covax-programma, dat bedoeld is om de armere naties te helpen, grote moeilijkheden heeft om aan voldoende vaccins te raken.

Het verschil tussen arm en rijk is niet de enige factor van ongelijkheid bij de vaccinatie. De vaccinatiebereidheid is ook een sleutelfactor. Die is door politieke en culturele verschillen sterk wisselend. Het heeft niet alleen met de kloof tussen arm en rijk te maken. In een rijk land als Japan zijn voorzorgsmaatregelen gebruikelijk, maar is de vaccinatie van een hele bevolking dat niet. Daarom kampt het land met een forse opstoot.

In andere landen is het een politieke kwestie. In Brazilië heeft president Jair Bolsonaro zijn best gedaan om de vaccinatiecampagne zo veel mogelijk te saboteren. In de VS moet president Joe Biden afrekenen met gouverneurs die in hun staten een slap anticoronabeleid voeren en de vaccinatie niet aanmoedigen.

Toegang tot de vaccins is cruciaal, maar minstens even belangrijk is de vaccins ook effectief toebrengen. Daar schort veel aan. De wereld vaccineren is nobel en is ultiem de snelweg naar de vrijheid, maar zover is het nog niet.

Een bijkomend argument van de WGO is dat de efficiëntie van een derde prik nog niet omstandig is bewezen. Het gaat om beperkte studies waaruit moet blijken dat het immuunsysteem door een bijkomende prik wordt versterkt.

Het probleem is dat de vaccins zo jong zijn dat de impact op de langere termijn niet te voorspellen valt. De ervaring wordt opgebouwd in de campagne zelf, omdat vooraf bijzonder weinig tijd is genomen om de efficiëntie uit te testen. Medisch is het nog niet volledig bewezen dat een derde prik nodig is.