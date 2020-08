De dood van Chovanec

Wat woensdag een moment van opheldering moest zijn over de dood van een Slovaakse man door Belgisch politiegeweld, heeft alleen meer vragen opgeroepen over hoe onze rechtsstaat zo kon falen.

In een democratische rechtsstaat rust het monopolie van geweld bij de overheid. Daarom is het cruciaal dat die overheid er weloverwogen, voorzichtig en niet overdreven mee omspringt. Het is tegen de achtergrond van die gedachte dat de dood van een 38-jarige Slovaakse man, Jozef Chovanec, in een Belgische politiecel ronduit problematisch is.

Om te beginnen is er de traagheid waarmee die zaak aan het licht is gekomen. Chovanec stierf in februari 2018. Pas deze zomer kwam de zaak onder de aandacht, nadat het Laatste Nieuws met videobeelden had uitgepakt. Het onderzoek loopt al meer dan twee jaar. Pas na de publicatie van de beelden heeft de topman van de luchtvaartpolitie in Charleroi, waar de feiten plaatsvonden, een stap opzijgezet. De onderzoeksrechter weigerde bovendien in 2019 een reconstructie en heeft die deze week uiteindelijk toegestaan.

Maar meer dan de timing is er de inhoud van de beelden. Chovanec werd van een vliegtuig gehaald en in een cel gestopt omdat hij zich agressief had gedragen. In die cel begint hij tot bloedens toe met het hoofd op de tralies te slaan. Meerdere agenten betreden daarop de cel, waarbij ze de man in bedwang houden en boeien.

Tot op dat punt lijkt alles correct te verlopen. Maar dan gaat een politieagent met zijn volle gewicht 16 minuten op de romp van Chovanec zitten. Een agente brengt intussen de Hitlergroet uit. Haar advocaat reageerde dat ze 'dacht grappig te zijn'. Ook zij is nu pas, na het uitlekken van de beelden, naar een binnendienst overgebracht. Chovanec moest gereanimeerd worden en overleed enkele dagen later in het ziekenhuis aan een hartstilstand.

Meer vragen

De Kamer kwam woensdag - terecht - tijdens het zomerreces bijeen om de zaak te bespreken. De zitting riep helaas meer vragen op dan dat ze antwoorden opleverde. Federaal minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) zei dat zijn voorganger, Jan Jambon (N-VA), in juli 2018 op de hoogte is gebracht van de feiten. Jambon, die dat eerst ontkende, zegt nu er zich niets van te herinneren. Hij merkt op dat de beelden aan de feiten een draagwijdte hebben gegeven die het neutrale verslag dat zijn kabinet bereikte niet had.

Het is niet normaal dat een onderzoek zo tergend traag loopt en dat in zo'n zaak een reconstructie wordt geweigerd.

Te veel details in de zaak zijn nog te onduidelijk om tot heldere conclusies te komen. Maar enkele dingen zijn wel duidelijk. Het is niet normaal dat politieagenten grappen maken en een Hitlergroet uitbrengen bij iemand die aan het sterven is. Het is niet normaal dat een minister van Binnenlandse Zaken niet op de hoogte is van de ware toedracht van een overlijden in een Belgische politiecel. En het is niet normaal dat een onderzoek zo tergend traag loopt en dat in zo'n zaak een reconstructie wordt geweigerd.