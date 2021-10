De doos van Pandora

Naar het voorbeeld van de minimumbelasting voor multinationals moeten er ook dringend sluitende internationale afspraken komen om de kwalijke constructies met schermvennootschappen te bestrijden.

Heel wat opschudding veroorzaakten de Panama Papers in 2016, onthullingen van internationale onderzoeksjournalisten over het gebruik van schermvennootschappen in belastingparadijzen. Enkele toppolitici die bij zulke constructies waren betrokken moesten opstappen, er werden allerlei onderzoekscommissie opgericht, de wereldleiders beloofden een actieplan en hier en daar werd de wetgeving aangescherpt. Maar de kwalijke praktijken woekeren vijf jaar later nog altijd, blijkt uit nieuwe onthullingen van de onderzoeksjournalisten, de Pandora Papers gedoopt, gebaseerd op verschillende grote datalekken.

In een geglobaliseerde wereld en sterk geïnternationaliseerde economie is het normaal dat de geldstromen over de hele wereldbol lopen. Er kunnen gerechtvaardigde economische, financiële, juridische, beleggings- en zelfs fiscale of politieke redenen zijn voor constructies op zogenaamde belastingparadijzen. Maar in heel wat gevallen worden die constructies ook gebruikt om belastingen te ontduiken, geld uit criminele activiteiten wit te wassen of om corruptie te verhullen.

Internationale kwaal

Er zijn ook Belgen die hun toevlucht nemen tot schermvennootschappen op belastingparadijzen. Dat blijkt opnieuw uit de Pandora Papers. Maar het is een algemene internationale kwaal. Van de Russische toprijkdom zit meer dan de helft in het buitenland, berekende de Franse econoom Gabriel Zucman enkele jaren geleden. Ook in Spanje, Duitsland en het VK parkeren de allerrijksten een groot stuk van hun vermogen graag in het buitenland.

Dat een aantal rijkaards de fiscale dans ontspringt, voedt het gevoel dat het belastingsysteem niet billijk is.

Gigantische bedragen aan belastingen, althans wat België betreft, worden via zulke schermvennootschappen niet ontweken. Hier zijn dus niet de tientallen miljarden te vinden om het gat in onze begroting te dempen. Maar dat een aantal rijkaards de fiscale dans ontspringt, voedt het gevoel dat het belastingsysteem niet billijk is en kan ertoe leiden dat ook de andere belastingbetalers proberen hun fiscale verplichtingen te ontwijken, zoals het IMF onlangs waarschuwde.

Overheden nemen wel initiatieven om deze praktijken in te dijken. België heeft zo zijn Kaaiman-taks, een inkomstenbelasting op buitenlandse laag- of niet belaste private vermogensstructuren. En Europa voerde het UBO-register in dat vennootschappen en verenigingen verplicht bekend te maken wie de ultieme begunstigden zijn van hun activiteiten.

Maar het zijn slechts kleine stapjes. Om deze kwalijke constructies te bannen, is meer nodig. Bijvoorbeeld het zwaarder straffen van de tussenpersonen – advocaten, consultants, accountants, fiscalisten – die deze schermvennootschappen opzetten voor hun klanten die er meestal zelf de expertise niet voor hebben. Of het afdwingen van nog meer transparantie, bijvoorbeeld door het aanleggen van een globaal financieel kadaster dat duidelijk maakt wie de uiteindelijke begunstigden zijn van vastgoed, privéjets en – jachten, dure kunststukken en financiële activa.

Minimumbelasting

Daar sluitende internationale afspraken over maken, is echter niet zo eenvoudig. Eerder dit jaar bereikten meer dan honderd landen een principeakkoord over de invoering van een minimumbelasting voor multinationals. Een gelijkaardig initiatief om schermvennootschappen en de belastingvlucht van vermogende particulieren aan te pakken, staat echter niet zo hoog op de internationale politieke agenda.