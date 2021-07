De energie die naar Pukkelpop ging, was beter ergens anders ingestoken

De festivalorganisator én de overheid hebben door Pukkelpop te willen laten doorgaan allebei gegokt en verloren.

Een tegenvaller voor duizenden, vaak jonge muziekliefhebbers. Na 2020 wordt ook 2021 een jaar zonder Pukkelpop. De voorbije dagen waren door de strengere coronaregels al sterke twijfels gerezen over de haalbaarheid van vier dagen feesten met 60.000 man. Vrijdag gooide organisator Chokri Mahassine zelf de handdoek. 'We waren op alles voorzien in het oorspronkelijke kader, maar binnen de nieuwe lijnen werd het onmogelijk.'

De organisator laat uitschijnen dat hij in de laatste rechte lijn door een wispelturige overheid met de rug tegen de muur is gezet. Maandag verscherpte die de regels voor testing waardoor Pukkelpop veel meer festivalgangers een wisser in de neus moest steken dan aanvankelijk voorzien, nog een ander paar mouwen qua organisatie dan een krioelende massa van catering, muziek en een slaapplaats voorzien.

Hoe fijn de gedachte ook is om zo veel volk na de ellende van het afgelopen anderhalf jaar ongeremd te laten feesten, de organisator en de overheid wisten maanden geleden al dat een meerdaags feest van die omvang geen al te best idee was. België maakt dan wel haast met zijn vaccinatiecampagne, maar ook toen was al duidelijk dat veel van de jonge bezoekers in augustus nog niet of nog niet volledig gevaccineerd zouden zijn.

Moeten jongeren dan blijven boeten voor een gezondheidscrisis die hen maar zelden in het ziekenhuis doet belanden? Nee. Maar voorbeelden uit het buitenland tonen dat de kans er dik in zat dat op Pukkelpop tal van nieuwe besmettingshaarden zouden uitbreken, die zich na afloop naar alle hoeken van het land dreigden te verplaatsen. Een onzalig scenario in het licht van de zeer besmettelijke deltavariant en een vaccinatiecampagne die nog steeds work in progress is.

Gaan we jongeren Pukkelpop door de neus boren, maar het debat uit de weg over hoe we kunnen voorkomen dat ze straks opnieuw in slecht verluchte en ongezonde klaslokalen les moeten volgen?

Het is doodjammer voor de getergde evenementensector, maar zowel Mahassine als de overheid was te voluntaristisch toen ze de zomer van 2021 afschilderden als de zomer van de vrijheid waarin massabijeenkomsten zoals Pukkelpop net als vroeger zouden kunnen doorgaan. Een kleiner festival, met minder volk of gespreid over minder dagen, had wel gekund. Maar de energie die aan Pukkelpop zoals het nu voorlag ging, was beter elders naartoe gegaan.

Naar de talrijke vraagstukken die een antwoord verdienen om écht terug naar vroeger te kunnen gaan bijvoorbeeld. Wat doen we met Brussel, de belangrijkste stad van het land, waar de vaccinatiegraad slabakt en waar corona blijft rondrazen? Wat doen we als een te groot deel van het zorgpersoneel zich blijft verzetten tegen vaccinatie? En worden we een pasjessamenleving, zoals sommige andere Europese landen, om de laatste vaccinweigeraars over de streep te trekken of kiezen we een ander pad?