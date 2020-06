De ezel en de steen

De verzwakking van het coronavirus moet worden aangegrepen om de verdedigingslinies ertegen te versterken. Er zijn geen excuses voor een tweede lockdown.

Maandag 15 juni, 7u30, Rome, SN 3715, stond zondagavond aangekondigd op de vertrekborden van Brussels Airport. Voor het eerst in bijna drie maanden stijgt vanop Zaventem weer een vlucht op van Brussels Airlines. Door de coronacrisis was de maatschappij genoodzaakt haar activiteiten een hele poos te staken. Nu kunnen die geleidelijk aan worden hervat.

Nogal wat landgenoten hebben 15 juni met stip aangekruist in hun agenda. Het is de dag dat de beperkingen op niet-essentiële verplaatsingen naar het buitenland worden opgeheven. De meeste Europese binnengrenzen gaan weer open. Wie een tweede verblijf heeft in bijvoorbeeld Frankrijk, kan daar eindelijk opnieuw naar toe.

De lockdown is zo goed als voorbij. De Belgen kunnen weer wat vrijer bewegen. En ze maken daar gretig gebruik van. De caféterrassen zaten vol zaterdag en zondag, mede dankzij het mooie weer. Met respect voor de veiligheidsvoorschriften, dat spreekt: handen ontsmetten met alcoholgel bij het betreden van het terras, de tafels op behoorlijke afstand van elkaar, de kelners met mondmaskers.

De caféklanten laten het mondmasker grotendeels achterwege. Ook op straat loopt slechts een kleine minderheid er mee rond. Voor de meeste mensen lijkt de coronacrisis voorbij, is het nog slechts een nare herinnering. De recentste cijfers – zondag werden ‘slechts’ vijf corona-overlijdens gemeld, er liggen ‘nog maar’ 82 patiënten op intensieve zorgen – lijken te bevestigen dat de corona-epidemie in ons land uitgewoed is.

Snel terugkeren naar het normaal van voor de coronacrisis is onvoorzichtig.

Snel terugkeren naar het normaal van voor de coronacrisis is echter onvoorzichtig. Zoals de experten bij herhaling beklemtoond hebben: het virus is niet weg. Een vaccin ertegen is op komst, luidt het. Maar het is er nog niet. De beleidsverantwoordelijken moeten alert blijven. Ze mogen zich niet in slaap laten wiegen door de huidige goednieuwsshow. Dat in Peking een nieuwe besmettingshaard is ontdekt op een voedingsgroothandelsmarkt, is alvast een stevige waarschuwing.

Een tweede golf is mogelijk. Noem het opflakkering, als je het niet te somber wil voorstellen. Zijn we daar op voorbereid? Want de volgende keer zullen we niet kunnen zeggen dat we het niet hadden zien aankomen, dat we er compleet door werden verrast. Hebben we lessen getrokken uit wat allemaal mis is gelopen in de eerste golf? Of zullen we ons een tweede keer aan dezelfde steen stoten.

Is er inmiddels voldoende testcapaciteit? Is er genoeg beschermend materieel voor de zorgverstrekkers? Hoe staat het met opsporingsmethoden om nieuwe besmettingshaarden te kunnen isoleren? Zijn er afspraken gemaakt voor een efficiënter crisismanagement? Erika Vlieghe, voorzitter van de expertengroep voor de exitstrategie, maakte dit weekend de harde analyse: ‘Bij de eerste golf heb ik heel hard de kapitein op het schip gemist, in België en in Europa.’

Nu de epidemie lijkt te luwen en de piek van de gezondheidscrisis voorbij is, is er tijd om alles in stelling te brengen om een tweede coronagolf af te weren. Komt die tweede golf er niet, des te beter. Maar we moeten er wel klaar voor zijn.