De ezel en de steen

Dat Lufthansa de vleugels van Brussels Airlines dreigt te kortwieken, drukt ons land nog eens met de neus op de harde feiten: het uit handen geven van belangrijke economische beslissingscentra breekt ons zuur op.

Het ziet ernaar uit dat Lufthansa deze week een machtsgreep zal plegen bij Brussels Airlines, dat het sinds oktober 2016 helemaal in bezit heeft. Topman Bernard Gustin zit in de schietstoel, het scenario dat is uitgetekend bepaalt dat Brussels Airlines geïntegreerd wordt in Eurowings, de lagekostendivisie van Lufthansa, en dat in de Brusselse hoofdzetel jobs zullen verdwijnen.

De vakbonden bij Brussels Airlines dreigen met een staking tegen de Duitse machtsovername, in een smeekschrift uit een 50-tal Belgische bedrijfsleiders zijn bezorgdheid, en via demarches achter de schermen probeert de Belgische regering de schade te beperken. Of dat zal lukken, is twijfelachtig.

De plannen van Lufthansa hebben kwalijke gevolgen voor het personeel van Brussels Airlines, voor de luchthaven van Zaventem waar Brussels Airlines een van de belangrijkste maatschappijen is, én voor ons land.

Maar dat is niet de zorg van Lufthansa en zijn aandeelhouders. De Duitse luchtvaartmaatschappij voert een groepsstrategie, tracht zich zo efficiënt mogelijk te organiseren en de kosten te drukken. Brussels Airlines en de Belgen moeten zich daarnaar schikken, ook al vinden ze dat niet prettig. Maar wie betaalt, bepaalt.

Dat dit een mogelijk en zelfs waarschijnlijk scenario was, was in 2016 al duidelijk toen Lufthansa de Belgische luchtvaartmaatschappij overnam. Sussend beloofden de Duitsers toen dat de merknaam Brussels Airlines nog een poos behouden zou worden, dat de overname geen gevolgen zou hebben voor de werkgelegenheid en de onderneming een grote mate van autonomie zou blijven genieten.

Een onderneming die tot filiaal wordt gedegradeerd, verliest de mogelijkheid een zelfstandige koers te varen.

Wie dat geloofde, was naïef. Een onderneming die tot het statuut van filiaal wordt gedegradeerd, verliest de mogelijkheid om een zelfstandige koers te varen en moet dansen naar het pijpen van de nieuwe aandeelhouder. Dit is nu eenmaal wat er gebeurt als je het economisch beslissingscentrum uit handen geeft.

De overnamedeal met Lufthansa is slecht onderhandeld. We hebben vrede genomen met vage beloften in plaats van spijkerharde garanties te eisen.

En vooral, door geen beduidende participatie in het kapitaal van Brussels Airlines te behouden, hebben de Belgen de hefboom uit handen gegeven om enige invloed te kunnen blijven uitoefenen op de belangrijke strategische beslissingen. Want dat is het enige doeltreffende verankeringsinstrument. Tot die pijnlijke vaststelling komen we nu.

We hadden nochtans kunnen weten dat het zo kon lopen. We hebben dat al vele malen ervaren met bedrijven die van groot belang waren voor de Belgische economie en die we al te gemakkelijk cadeau hebben gedaan aan buitenlandse groepen.

Het is altijd weer hetzelfde verhaal. We lijken het nooit te leren. Deze ezel stoot zich telkens opnieuw aan dezelfde steen. Luid balken als het weer eens gebeurt, lost dat probleem niet op.