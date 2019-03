De beste manier om de nood aan een staatshervorming te bekijken is door de lens van goed bestuur. En dan houdt het steek opnieuw correcties aan te brengen.

Ik wil niet de jager zijn die met de fanfare op kop het bos in trekt, want dan vang je niets. Wijlen sp.a-voorzitter Steve Stevaert bedacht de quote om aan te geven dat hij het geen goed idee vond dat de Vlaamse politici grote verklaringen aflegden over hoe ze meer macht naar Vlaanderen wilden brengen om dan vervolgens de onderhandelingen te starten.

De vijf eerste noten die die fanfare speelde, waren de beruchte vijf Vlaamse resoluties van maart 1999. Daarin schaarde het Vlaams Parlement zich achter een lange reeks wensen over federale bevoegdheden die naar het Vlaamse niveau moesten worden getild én achter de splitsing van de tweetalige kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Aangezien de Franstaligen ‘demandeur de rien’ waren, leidde dat tot uitputtingsslagen in overlegorganen als Costa en het Octopusoverleg, uiteindelijk tot een regeringscrisis die in 2007 194 dagen duurde en daarna één die 541 dagen duurde. Toen schoot de Belgische rente op overheidsobligaties naar de gevarenzone en blikte de toekomstige regering-Di Rupo in enkele weken tijd een besparingsplan en de zesde staatshervorming in.

Het waren niet de meteen de gelukkigste jaren in de Belgische politiek. Daarom is het vooruitzicht dat de hele episode straks misschien opnieuw begint niet het leukste vooruitzicht. Tegelijk is er een andere vaststelling die even pertinent blijft: de Belgische staat levert ondermaatse resultaten af voor de grote hoeveelheid belastinggeld die ze van haar burgers vraagt. In internationale rankings - of ze nu over milieu of concurrentiekracht gaan - scoort België zelden aan de top. Voor belastingen wel.

Staatshervormingen zijn er niet omdat ze plezierig zijn.

De zesde staatshervorming had de ambitie daar iets aan te doen door duidelijker af te lijnen wie wat doet in de vele kamers van het Belgische overheidshuis. Acht jaar na dat akkoord is het moeilijk enthousiast te zijn. De grootste verdienste van de zesde staatshervorming is dat ze broodnodige politieke stabiliteit bracht voor een land dat die toen kon gebruiken. Maar wie vandaag alleen nog maar de zorgsector bekijkt, met zijn doolhof van Vlaamse en federale bevoegdheden, kan niet tevreden zijn met de manier waarop het loopt.

Staatshervormingen zijn er niet omdat ze plezierig zijn. De jaren 2007-2011 zitten nog te vers in het geheugen om dat te vergeten. Ze zijn er alleen omdat ze nodig zijn. Ze dienen iets. En dat iets moet een beter bestuur zijn, waarbij de burger meer kwaliteit voor zijn belastinggeld krijgt.

In die zin is het een gemiste kans dat het ernaar uitziet dat in de Kamer geen meerderheid in de maak is om een deel van de grondwet in herziening te stellen. Niet dat het meteen moet gaan over een volgende reuzenstap in de ontmanteling van België, waarbij we met een nieuwe fanfare op kop de sociale zekerheid of de veiligheidsdepartementen proberen op te knippen. Daarvoor is inderdaad bredere steun nodig, omdat op den duur ook de staatsschuld moet worden verdeeld en complexe afspraken over Brussel nodig zijn.