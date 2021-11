De groene paradox

In de discussie over de gascentrale van Vilvoorde zit het probleem vooral in het federale beleid, dat twee groene doelen tegelijk probeert te halen: een kernuitstap en een klimaatbeleid.

De grote ironie van deze maand, waarin klimaat en energie bovenaan op de politieke agenda staan, is dat zowel de Vlaamse als de federale regering een groen beleid voert en ze toch frontaal met elkaar botsen. De federale regering vindt de Vlaamse klimaatplannen een te kleine bijdrage aan de Belgische strijd tegen de opwarming van de planeet. Tegelijk weigerde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) dinsdag een vergunning voor een CO2 en stikstof uitstotende gascentrale in Vilvoorde, die belangrijk is om de federale kernuitstap zo zorgeloos mogelijk te laten verlopen.

Demir beroept zich op juridisch-technische argumenten, maar daartoe beperkt de discussie zich uiteraard niet. In de politiek gaat het vaak zoals met de waarschuwingen aan de Franse overwegen: un train peut en cacher un autre. Achter het juridische argument kan een politieke strijd schuilgaan.

Puzzel

Het roept de vraag op waarom de Vlaamse en de federale regering botsen. Je zou in een volwassen federale staat, onder de koepel van de Europese Unie, toch mogen verwachten dat elke regering weliswaar eigen klemtonen legt, maar ze toch samen dezelfde richting uitgaan?

Merkwaardig genoeg doen ze dat op de keper beschouwd net wel. De federale regering probeert met veel ambitie de Europese Fit For 55-klimaatplannen uit te voeren. De Vlaamse regering doet hetzelfde door de Europese richtlijnen tegen stikstofuitstoot na te leven, die - boven op het CO2-klimaatargument - in het nadeel van de gascentrale van Vilvoorde pleiten.

Hoe langer je naar deze puzzel kijkt, hoe duidelijker het wordt dat het de totale kernuitstap is die in de weg zit. Het is de grote paradox in het federale beleid, dat twee groene doelen tegelijk wil halen: een kernuitstap en een klimaatplan.

Het is een politiek probleem dat met de dag groter wordt. In de politiek kan je doelen die met elkaar botsen wel degelijk tegelijk nastreven, zolang je ze niet tot het uiterste drijft. Een compromis is uiteindelijk de radicaliteit van ideeën opofferen zodat ze in de wereld van hier en nu werkbaar en verzoenbaar worden.

Hoe kan je mensen overtuigen dat ze hun nieuwe woning niet langer met gas mogen verwarmen, maar moeten overschakelen op elektriciteit, terwijl de overheid net beslist die elektriciteit via gas op te wekken?

De moeilijkheid van de klimaatstrijd én de kernuitstap is dat beide politieke ideeën tot het uiterste worden gedreven. Elke dag opnieuw komt uit de klimaattop in Glasgow de boodschap dat we nog meer moeten doen om de klimaatverandering tegen te gaan. Tegelijk blijft de federale regering bij haar plan - behoudens bevoorradingsproblemen - om ook de laatste twee kerncentrales te sluiten.