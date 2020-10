De grote coronatest

Vooral in Brussel is de situatie ernstig. Tien procent van de geteste patiënten in Brussel blijkt positief, wat dubbel zo veel als in heel het land. Qua nieuwe besmettingen is Brussel los door het plafond van de zomerpiek in Antwerpen geschoten. Het UZ in Jette heeft zijn capaciteit bereikt, brengt patiënten over naar Aalst en bekijkt of niet-corona-gerelateerde ingrepen kunnen worden uitgesteld.