De grote verdeler

Tijdens zijn eerste ambtstermijn verlegde Donald Trump de grenzen van het Amerikaanse presidentschap, en dat op een weinig subtiele wijze.

Trump heeft hoe dan ook politieke geschiedenis geschreven. Hij was de buitenstaander die de Republikeinse voorverkiezingen won. En tegen alle verwachtingen en peilingen in veroverde hij het presidentschap. Zijn verkiezingscampagne was een voorafspiegeling van wat zijn presidentschap zou bieden: hard, erg persoonlijk en perfect inspelend op het buikgevoel van de misnoegde Amerikanen. En dat waren er best wat.

Als president brak Trump radicaal met de gepolijste stijl die gebruikelijk is in Washington. Het wapen van de president werd in de eerste plaats het internetplatform Twitter. De regeerstijl werd impulsief en chaotisch. Jobzekerheid voor naaste medewerkers of ministers zat er niet in.Tijdens zijn ambtsperiode wisselden een indrukwekkende resem ministers en adviseurs elkaar af. De president was de baas en wie niet akkoord was of kritiek had, werd de deur gewezen.

Politiek zat Trump vanaf het begin moeilijk. De Democraten controleerden het Huis van Afgevaardigden en de Republikeinen de Senaat. Bij gebrek aan een eenduidige meerderheid in het Congres tastte hij de grenzen van de politieke macht af door te regeren met decreten.

De VS waren voor velen in Europa niet langer een betrouwbare partner.

Zoals hij tijdens zijn campagne beloofd had, nam Trump een reeks internationale afspraken en akkoorden op de korrel. Het klimaatakkoord van Parijs ging eraan. Uitgerekend tijdens deze verkiezingsnacht verlaten de VS het akkoord. Er waren geen heilige huisjes in het buitenland. De verhouding tussen de VS en Europa zakte naar een dieptepunt, al was het maar omdat afspraken maken moeilijk was met de bewoner van het Witte Huis. Vrijwel alle traditionele allianties kwamen onder druk te staan. De VS waren voor velen in Europa niet langer een betrouwbare partner.

Handelsverdragen werden vervangen door handelsoorlogen. Militaire verdragen werden opgezegd. De president wilde zelf onderhandelen en ziet zichzelf graag als de grote dealmaker. Maar een uitstapje naar Noord-Korea leverde niet meer op dan foto's met dictator Kim Jong-un.

Op binnenlands vlak surfte Trump op een sterke conjunctuur. Dat leidde tot hoge beurskoersen en lage werkloosheid. De president hoopte op die manier zijn tweede ambtstermijn binnen te halen. De gezondheidscrisis duwde de economie evenwel in een diepe recessie en tegelijkertijd namen de raciale spanningen toe.