De inflatiegok van de ECB

De ECB moet niet gokken. Ze moet in haar beleid rekening houden met álle inflatiescenario's, ook met degene die ze minder waarschijnlijk acht.

In Duitsland, met zijn historische inflatiefobie, groeit de zenuwachtigheid over het stijgingstempo van de consumptieprijzen. De inflatie is er in november versneld tot 6 procent, het hoogste peil in bijna dertig jaar. In ons land is een gelijkaardige beweging bezig: de inflatie klom van 4,16 procent in oktober tot 5,64 procent deze maand. Dat is een aardige versnelling.

De Europese Centrale Bank (ECB), die als opdracht heeft de inflatie in toom te houden, is nog niet van plan in actie te schieten. ‘We begrijpen dat de mensen zich zorgen maken. We houden de inflatieontwikkeling in de gaten, omdat die vooral de armste mensen treft’, klinkt het. Maar tegelijk ziet de ECB geen reden om de inflatie te lijf te gaan met een verstrakking van het monetaire beleid of het optrekken van de rente. ‘Want de inflatieopstoot is van voorbijgaande aard. En een renteverhoging heeft maar effect na anderhalf jaar’, zei ECB-voorzitter Christine Lagarde dit weekend in een interview met een Duitse krant.

De ECB zit in een moeilijk parket. Enerzijds mag ze de inflatie niet uit de hand laten lopen. Anderzijds moet ze oppassen het economisch herstel niet te hypothekeren door het rentebeleid te verstrakken. Dat heel wat eurolanden worden geconfronteerd met een vierde coronagolf en weer naar gedeeltelijke lockdowns grijpen, bemoeilijkt dat herstel. Daarbovenop komt de onzekerheid over de impact, ook economisch, van de nieuwe omikronvariant. Het is goed dat de ECB dat mee in rekening neemt.

Daarnaast zijn er redenen om aan te nemen dat de inflatieopstoot van voorbijgaande aard is. Het is onwaarschijnlijk dat de exceptionele stijging van de energieprijzen, de belangrijkste bron van de huidige inflatie, de komende maanden even fel doorgaat.

De inflatie is een even ongrijpbaar beestje als het coronavirus. Allebei zijn ze hardnekkiger dan verwacht. En net als het virus kan ook de inflatie muteren.

Maar met haar afwachtende houding neemt de ECB een gok. De inflatie is een even ongrijpbaar beestje als het coronavirus. Allebei zijn ze hardnekkiger dan verwacht. En net als het virus kan ook de inflatie muteren. Nu wordt ze veroorzaakt door de hogere energieprijzen, morgen misschien door de hogere loonkosten.

De werknemers willens immers worden gecompenseerd voor de aanslag die de inflatie is op de koopkracht. In België gebeurt dat voor een stuk automatisch. Het ziet ernaar uit dat de lonen van 400.000 bedienden in de privésector op 1 januari met 3,5 tot 4 procent omhoog gaan. Heel wat ondernemers krabben zich in de haren. Ze zullen proberen die hogere loonkosten door te rekenen in de prijzen van hun producten en diensten. En dan zit het spel op de inflatiewagen.