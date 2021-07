De jacht op de belegger

Belfius gooit met de lancering van een nieuwe beursapp de markt voor online beleggingen open. Hoe meer volk op de beurs hoe beter. Maar dat volk moet weten dat het laat toekomt op een stevig feest.

Re=Bel. Zo heet het nieuwe beursplatform dat Belfius donderdag lanceerde. Met een hippe naam, een app, een marketingsausje van duurzaamheid en lage kosten is de missie van de staatsbank duidelijk. Belfius opent de jacht op de almaar aanwassende stroom nieuwe beleggers die op de beurs een teen in het water komen steken.

Het is een zet die kan tellen. Belfius positioneert zich voor orders tot 2.500 euro als een goedkoper alternatief voor gevestigde waarden zoals KBC Bolero, Keytrade en BinckBank. De extra concurrentie is welkom. Ze kan andere financiële spelers alleen maar op scherp zetten en hen aanzetten om hun aanbod te verbeteren of ook het mes in hun kosten te zetten. Wat finaal de klant ten goede komt.

Op papier is het ook toe te juichen dat meer mensen toegang krijgen tot de beurs. Op lange termijn overtreft het rendement van een verstandig gekozen mandje aandelen ruimschoots dat van een spaarboekje. Beleggen is bovendien intellectueel stimulerend. Wie er op tijd mee begint, heeft niet alleen vaak financieel een voetje voor, maar raakt ook al doende meer betrokken bij de wereld van ondernemers en bedrijven en wordt economisch geletterder.

Net op dat laatste punt knelt voor best wat nieuwkomers het schoentje. Aangetrokken door lage kosten, toegankelijke technologie en de successen uit het verleden komen vaak jonge beleggers onbeslagen en met te veel risicoappetijt op het ijs. Ze wanen zich in een casino waarin op korte tijd megawinsten voor het grijpen liggen. Een goktent waarin zogenaamde 'memestocks' bestaan, aandelen waarvan de koers alleen stijgt omdat er een kleurrijke geschiedenis of wat nostalgie aan vasthangt.

Aangetrokken door lage kosten, toegankelijke technologie en de successen uit het verleden komen vaak jonge beleggers onbeslagen en met te veel risicoappetijt op het ijs.

Wie van die nieuwkomers beseft dat ze toekomen op een feestje dat al ongewoon lang aan de gang is? De Amerikaanse beursindex S&P500 tikte deze week nog maar eens een nieuw record aan, en ging alleen al de voorbije vijf jaar - inclusief pandemie - maal twee. Wie van hen staat stil bij het feit dat datzelfde feestje al meer dan tien jaar gul gesponsord wordt door centrale banken, die de geldkraan niet meer durven dicht te draaien? Het feestje zou maar eens kunnen stokken.

Het resultaat is een bijzonder uitgelaten party waarvan weinigen nog het einde zien. De drank is gratis, het is een stuk in de nacht en er blijft volk toestromen. Het is in die context dat Belfius nog een vat aansleept, met de lancering van Re=Bel. Je kunt het de bank niet verwijten. Net omdat centraal bankiers de rente zo laag hebben gezet moet ze als financiële instelling op zoek naar nieuwe activiteiten waarmee wel nog geld te verdienen valt. Zoals orders van nieuwe beleggers die gretig hun eerste passen zetten.