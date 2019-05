De kracht van colère

Als straks het stof gaat liggen, wordt het de uitdaging de colère achter de extreme stem weg te nemen. Die last valt in de eerste plaats op de schouders van de N-VA.

Het Vlaams Belang is de grote winnaar van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 26 mei. Dat is, met een kwart van de stemmen geteld, de belangrijkste conclusie die zich in alle duidelijkheid aftekent.

Het brengt ons psychologisch niet eens terug naar Zwarte Zondag in 1991, toen het Vlaams Blok 10 procent van de stemmen haalde. Het brengt ons eerder terug naar 2004, toen een kwart van de Vlamingen op het Vlaams Blok stemde.

Behalve extreemrechts kan alleen extreemlinks blij zijn met deze verkiezingen.

Dit is een zware schok die tot naschokken zal leiden. Dit is de eerste nederlaag van N-VA-voorzitter Bart De Wever. CD&V lijkt ondanks het verwachte ‘Hilde-effect' de grote verliezer te worden. En bij de andere klassieke partijen dreigen ook Open VLD en de sp.a naar historisch lage niveaus te zakken. Groen ziet niet de verwachte grote groene golf over Vlaanderen rollen.

Behalve extreemrechts kan alleen extreemlinks blij zijn met deze verkiezingen. Voor het eerst in een halve eeuw stemt Vlaanderen communisten in het parlement.

De grote vraag is wat kan worden gedaan om de kracht van die colère om te zetten in beleid. Een antwoord op die vraag formuleren komt zo goed als zeker op de schouders van de N-VA, die ondanks de nederlaag de grootste partij blijft.

Mathematisch is er zelfs een kans dat in het Vlaams Parlement met de N-VA en het Vlaams Belang een Vlaams-nationalistisch blok aantreedt tegen wiens wil niet kan worden geregeerd. Dat zal tot een nieuwe discussie over het cordon sanitaire leiden. Maar het zal ook snel leiden tot de vraag of de door de N-VA geleide aftredende centrumrechtse regering kan door regeren. Ze haalt namelijk nog altijd een meerderheid.

Psychologisch zal dat bijzonder lastig worden, na de mokerslag die de kiezer deze zondag uitdeelt. Maar mathematisch kan het.