De kruisraketten komen terug

Als Donald Trump effectief het rakettenverdrag met Rusland opzegt, zit Europa weer in de Koude Oorlog. De kruisraketten van de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn helemaal terug.

Over een dikke veertien dagen vinden in de Verenigde Staten tussentijdse verkiezingen plaats. Voor president Donald Trump is het zaak zijn kiezers te mobiliseren en hen naar de stemlokalen te lokken. Na de benoemingen in het Hooggerechtshof en de strijd tegen de illegale immigratie opteert de Republikein nu voor een terugkeer van de Koude Oorlog.

Trump kondigde zaterdag aan dat hij het INF-verdrag (Intermediate Nuclear Forces Treaty) opzegt. Dat werd in 1987 tussen de Amerikaanse president Ronald Reagan en Sovjet-president Mikhaïl Gorbatsjov afgesloten. Het moest de wapenwedloop tussen de Russische SS-20-raketten en de Amerikaanse kruisraketten in Europa stilleggen. Destijds lokte de plaatsing van de Amerikaanse raketten veel protest uit in Europa, ook in België.

Trump blijft zichzelf trouw. Hij heeft duidelijk een hekel aan internationale afspraken die hij niet zelf heeft afgesloten en zeker al als die akkoorden door zijn voorganger Barack Obama zijn in stand gehouden. Volgens Trump schenden de Russen het INF-verdrag al jaren. Hij snapt niet 'waarom Obama dat verdrag niet heeft opgezegd'. Trump wil op die manier de kritiek dat hij te vriendelijk is voor de Russische president Vladimir Poetin in de kiem smoren.

De eerste gevolgen van het opzeggen van het INF-verdrag zijn wel voor Europa.

Rusland verwerpt alvast de beschuldigingen van de Amerikaanse president en het Kremlin verwijt het Witte Huis dat het opnieuw streeft naar een unipolaire wereld waarin de VS de lakens uitdelen.

Want er is meer aan de hand. Volgens Amerikaanse media neemt Trump niet alleen Rusland maar indirect ook China in het vizier. Door het verdrag op te zeggen kunnen de VS ook middellangeafstandsraketten ontwikkelen die in Azië tegen China ontplooid kunnen worden. Het past in de Amerikaanse strategie om in Azië de opgang van China af te remmen.

De architect achter het hele plan is Trumps nationale veiligheidsadviseur John Bolton. Hij is een havik die ook deel uitmaakte van de entourage van president George W. Bush die destijds aandrong op een eenzijdige aanval op Irak. Bolton wil ook het overleg over het zogenaamde START-verdrag over strategische raketten kelderen. Dat verdrag vervalt in 2021. Vermoedelijk zal het dan ook sneuvelen.

De eerste gevolgen van het opzeggen van het INF-verdrag zijn wel voor Europa. Vermits het gaat om raketten met een reikwijdte van 500 tot 5.500 kilometer, is Europa het eerste doelwit van die raketten bij een Russische aanval. In die oorlogslogica is het vanzelfsprekend dat er dan ook opnieuw raketten in Europa worden neergezet.

Trump zet zijn koers onverdroten door. Een internationale deal is pas goed als hij die heeft afgesloten. Het maakt van de wereld in ieder geval geen veiliger plek.

Daarmee is de Koude Oorlog helemaal terug. Dat zal meteen ook voor de VS een argument zijn om de NAVO te versterken en te eisen dat de Europese partners hun financiële inspanningen versneld zullen doorvoeren. De Amerikaanse defensie-industrie wrijft zich nu al in de handen.

Het betekent ook dat iedere controle over de wapenwedloop verdwijnt en dat de ontwikkeling van nieuw kerntuig vrije doorgang krijgt. Dat zal wereldwijd geopolitieke gevolgen hebben. In dat verband is het maar de vraag of Trump niet ongewild een doos van Pandora heeft geopend.

Europa staat erbij en kijkt ernaar. Hoewel het INF-verdrag initieel bedoeld was om een nucleair conflict te vermijden, importeert Trump het opnieuw.

Daar kan Europa overigens weinig tegenover zetten. Er is geen Europees defensiebeleid en dat maakt dat Europa in deze overgeleverd is aan de grillen van de president. Bovendien is Europa in deze kwestie verdeeld, zoals het verdeeld is over de aanpak van Rusland.