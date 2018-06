De sterke en versnellende daling van het postvolume zal Bpost dwingen zijn enorme logistieke apparaat aan de nieuwe realiteit aan te passen.

Het kan nog een poos duren, maar ooit breekt het moment aan dat de laatste brief wordt verstuurd. De sterke opmars van de elektronische communicatiemiddelen maakt dat er jaar na jaar minder brieven worden verstuurd. Een boodschap schrijven, tikken of uitprinten, het document in een enveloppe steken, er een postzegel op kleven en de enveloppe vervolgens op de bus doen is een bijzonder archaïsche manier van communiceren. Omslachtig en traag.

Dat plaatst bedrijven die van het bezorgen van brieven hun activiteit hebben gemaakt voor een grote uitdaging. Ze zien hun markt krimpen, en die dreigt uiteindelijk zelfs helemaal weg te vallen. Het Belgische postbedrijf Bpost ziet het volume van de brievenpost op middellange termijn verder afnemen met een tempo van 9 procent per jaar. De volumedaling kan gedeeltelijk worden gecompenseerd door de posttarieven te verhogen. Maar dat dreigt dan weer de daling van het postvolume te versnellen. De inkomsten die Bpost uit de traditionele brievenpost haalt, zullen blijven afkalven.

Door het binnenhalen van een privépartner heeft de voormalige overheidsmonopolist de voorbije jaren vrij succesvol een antwoord kunnen formuleren op de bedreiging die uitging van de liberalisering van de postmarkt. Maar de bedreiging waar Bpost nu voor staat, is veel groter: dat de postmarkt helemaal verdwijnt.

Dus moet Bpost, om als bedrijf te overleven, andere markten aanboren. Dat probeert het, bijvoorbeeld door activiteiten te ontwikkelen als pakjesbezorger. Maar die markt heeft Bpost niet voor zich alleen, de concurrentie is er stevig. De druk om snel te groeien in de e-commercesector leidt tot overhaaste beslissingen. Zoals de overname van het Amerikaanse pakjesbedrijf Radial, waarmee Bpost een kat in een zak lijkt te hebben gekocht.

Het verhogen van de prijzen en het bedelen om gulle subsidies zijn ten hoogste tijdelijke lapmiddelen.

Tegelijk kan Bpost proberen de afbrokkeling van zijn inkomsten uit zijn traditionele activiteiten af te remmen. Als dat niet lukt met prijsverhogingen, kan het bedrijf nog altijd bij de overheid bedelen om gulle subsidies voor het feit dat het optreedt als ‘universele’ dienstverlener en taken van ‘algemeen economische belang’ op zich neemt. Denk aan het bezorgen van verkiezingsdrukwerk en de vroege uitreiking van kranten.

Het zijn tijdelijke lapmiddelen. Het moment komt, en dat zal niet meer zo lang duren, dat de inkomsten die Bpost uit zijn traditionele activiteiten haalt niet meer volstaan om de kosten te dekken van het enorme logistieke apparaat dat het daarvoor moet inzetten: het netwerk van postkantoren, de rondes om de postbussen te ledigen, de dagelijkse brievenbestelling in elke straat door de postbodes en zo meer. Als de inkomsten blijven dalen, zal Bpost in die kosten moeten snoeien. En onvermijdelijk ook in zijn personeel.

Maar dat ligt moeilijk in de politieke wereld, die via het overheidsbelang van 50 procent een stevige vinger in de pap heeft bij Bpost. Voorstellen van Bpost-topman Koen Van Gerven om het aantal rode postbussen te verminderen of af te stappen van de postbedeling op elke dag van de week vielen op een koude steen.