De laatste werf

De arbeidsmarkt hervormen is een belangrijke werf, ook al worden de economische baten pas op langere termijn echt zichtbaar.

Binnenkort komt de escalerende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China en Europa de pret misschien bederven, maar voorlopig zijn de berichten van het economische front in ons land nog gunstig. Het informatiebureau Graydon meldde maandag dat het aantal faillissementen in Vlaanderen in de eerste helft van dit jaar gezakt is tot het laagste peil in tien jaar. En, ook in Vlaanderen, is de werkloosheidsgraad gedaald tot 6,02 procent.

Uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) blijkt bovendien dat de banengroei in de privésector in ons land de jongste jaren aardig is versneld. De verlaging van de lasten op arbeid, beslist door de regering-Michel, speelt zeker mee, al is het moeilijk precies te zeggen hoe groot het effect is. Maar het staat vast dat de jobintensiteit van de groei is toegenomen. De economische groei die er is, leidt tot een sterkere toename van de werkgelegenheid dan vroeger het geval was.

De economische groei in ons land hinkt wat achterop tegenover die in andere Europese landen. Gelukkig maar, zou je kunnen zeggen want we botsten nu al op de limieten van onze arbeidsmarkt. Ondernemingen krijgen het moeilijk om vacatures in te vullen. Het jongste rapport van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid leert dat in ons land in het eerste kwartaal van dit jaar ongeveer 140.000 vacatures open stonden. Geschikt personeel vinden wordt lastig.

De groei van de werkgelegenheid zou sterker kunnen zijn, we missen opportuniteiten.

Dat kan een van de redenen zijn waarom ook de werkgelegenheidsgroei in België, hoewel behoorlijk hoog naar Belgische normen, minder uitgesproken is dan andere Europese landen. Dat de economische crisis in België een minder zware impact had op onze arbeidsmarkt, is een andere verklaring.

Maar met die excuses mogen we geen genoegen nemen. De groei van de werkgelegenheid zou sterker kunnen zijn, we missen opportuniteiten. En dan gaat het niet alleen om de jobs, maar ook om de goederen en de diensten die daarmee kunnen worden geproduceerd, het inkomen dat ermee kan worden verdiend, de welvaart die ermee kan worden verworven.

Onze arbeidsmarkt is nog te veel verstard. Enkele hardnekkige rigiditeiten functioneren als een dubbele rem. Een rem op de creatie van bijkomende arbeidsplaatsen door ondernemers. Een rem ook voor sommige mensen om hun diensten op de arbeidsmarkt aan te bieden en voor werknemers om van werk te veranderen.

Te veel arbeidsgeschikten blijven in ons land aan de kant staan, of worden aan de kant gezet.

Een groot pijnpunt van de Belgische arbeidsmarkt is dat te veel arbeidsgeschikte mensen aan de kant blijven staan, of aan de kant worden gezet. Daardoor laten we een belangrijk economisch potentieel onbenut. Er moet dus worden ingezet op het opkrikken van de werkzaamheidsgraad. Helaas geeft de regering soms de verkeerde signalen, bijvoorbeeld door zich al te toegeeflijk op te stellen in de discussie over wie een zwaar beroep heeft en vroeger met pensioen mag.