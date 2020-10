De ongemakkelijke lockdown-vraag

Beetje bij beetje naderen we een oncomfortabele vraag: kunnen we ons een tweede lockdown eigenlijk wel permitteren? Alles wat helpt om die vraag te vermijden, is goed.

Het tij is niet gekeerd. Dat is de sombere vaststelling nadat de regering-De Croo vorige week resoluut het stuur van de strijd tegen corona in handen nam. De beslissingen die ze nam waren de juiste, evenals de manier waarop ze werden duidelijk gemaakt. Maar het blijkt niet genoeg, leren de laatste cijfers.

Records sneuvelen: woensdag werden voor het eerst meer dan zesduizend mensen besmet op één dag. In de ziekenhuizen worden er nu dagelijks meer dan honderd mensen opgenomen, wat tien keer meer is dan een maand geleden. ‘De cijfers zijn dramatisch,’ concludeerde federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a).

Toch is paniek een slechte raadgever. De ziekenhuiscijfers liggen nog altijd zes keer lager dan eind maart. Het is niet zo dat we opnieuw terra incognita betreden. We weten meer over het virus dan een half jaar geleden. We beschikken over beschermingsmateriaal en een corona-app.

Wat we wel kwijt zijn, is de frisheid om de pandemie te bestrijden. Er is moeheid opgetreden. Mensen hopen de draad van hun sociaal leven weer op te pikken. Bedrijven hopen eindelijk weer terug te keren naar activiteitsniveaus waarop ze kunnen stoppen met verlies draaien.

Tegen die achtergrond dringt zich de ongemakkelijke vraag op of we ons een tweede lockdown eigenlijk wel kunnen permitteren. Lagere en middelbare scholen zijn nog geen anderhalve maand bezig met het inhalen van de leerachterstand die ze eind vorig schooljaar opliepen. Bedrijven zitten gemiddeld nog altijd veertien procent onder hun omzetniveau van voor de crisis en verwachten ook volgend jaar een krimp. Veel mensen in kwetsbare beroepen – vaak jongeren en freelancers – voelen de klap op hun inkomen nog altijd.

De vraag is ook hoe lang de overheid deze ongeziene recessie kan blijven stutten. De begroting kleurt nu al bloedrood. De steun voor bedrijven en werknemers – zoals tijdelijke werkloosheid en uitstel van betaling van belastingen – loopt nog altijd door. Maar hoe lang kan je zoiets trekken?

Daarom tekent zich voor de regering-De Croo en de deelstaatregeringen de komende dagen een belangrijke uitdaging af: strengere maatregelen nemen zonder meteen naar een complete lockdown terug te grijpen. Dat zou moeten lukken door strenger te worden in alles wat niet levensnoodzakelijk is, zoals horeca en evenementen.

Want uiteindelijk zal een evenwicht moeten gezocht worden tussen uiterst belangrijke doelen: bedrijven en scholen open houden. En tegelijk de ziekenhuizen open houden, zonder dat ze bezwijken onder een te grote toevloed aan corona-patiënten.