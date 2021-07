De pasjesmaatschappij

Steeds meer Europese landen stellen een dubbele vaccinatie als maatstaf om deel te nemen aan het sociale leven. Daarmee willen ze niet alleen de zeer besmettelijke deltavariant afremmen, maar ook het vaccinatieniveau hoger tillen.

In Frankrijk werd zondag nog naarstig gewerkt aan een nieuwe gezondheidswet die onder meer een vaccinatie verplicht stelt voor zorg- en onderwijspersoneel. Daarnaast wordt een dubbele inenting een vereiste voor café- en restaurantbezoek, evenals voor een bezoek aan musea, bioscopen en alle andere activiteiten die binnen plaatsvinden met meer dan 50 personen.

Het voorleggen van een coronpas, met twee inentingen, stuit op zwaar verzet. Zaterdag werden 160.000 mensen gemobiliseerd om zich te verzetten tegen de pasjes. Volgens de eerste onderzoeken hebben de manifestanten een sterke band met het protest van de gele hesjes.

Frankrijk is niet het enige land met dergelijke maatregelen. Ook in Italië is vanaf 6 augustus een coronapas de norm om deel te nemen aan het sociale leven. In Israël worden de coronamaatregelen verstrengd. Ook hier geldt een coronapas of een negatieve test, maar de test moet zelf betaald worden. Geen belastinggeld voor mensen die zich niet willen laten vaccineren, luidt de stelling daar.

Zelfs in Duitsland wordt de invoering van een coronapas overwogen als in het najaar de deltavariant van het virus weer meer slachtoffers zou maken. Duitsland wil dan wel geen verplichte vaccinatie, maar kanselier Angela Merkel hield bij haar laatste zomerpersconferentie eind vorige week wel een vurig pleidooi voor inenting.

De invoering van een coronapas valt goed te verdedigen omdat volledig gevaccineerde mensen én beter beschermd zijn tegen het virus én het ook veel minder verspreiden. Tenzij er ernstige medische bezwaren zijn - wat kan - is er dus geen reden om niet gevaccineerd te worden. In Vlaanderen is de vaccinatiebereidheid erg groot, de kans dat hier een grote discussie ontstaat over een coronapas is klein.

Zolang groepsimmuniteit niet bereikt is, blijven vervelende maatregelen nodig. In het belang van iedereen.

De invoering van een coronapas is eigenlijk een spiegelbeeld van een al dan niet verplichte vaccinatie. De meeste overheden, zoals in België, rekenen op de burgerzin van de burgers en maken de inenting niet verplicht.

Die overheden hebben wel de opdracht om te waken over de volksgezondheid. Ze kunnen dan ook de nodige maatregelen nemen om te voorkomen dat er bijvoorbeeld nog grote uitbraken van Covid-19 zijn.

Verplichte vaccinatie is altijd een kies onderwerp geweest. In België is alleen een vaccinatie tegen kinderverlamming verplicht. Dat betekent dat iedereen voor zichzelf moet uitmaken of hij al dan niet gevaccineerd wil worden. Maar wie om welke redenen dan ook afziet van een prik, draagt daarvan onvermijdelijk de gevolgen. Bij een besmettelijk virus zoals corona is de keuze bovendien niet individueel. Wie niet gevaccineerd is, brengt onvermijdelijk anderen in gevaar.